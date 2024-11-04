Финансовый эксперт о влиянии выборов в США на экономику Эстонии: „Результат может быть от потери Эстонией независимости до нового бума“

В свою очередь Международный валютный фонд прогнозирует, что ВВП Эстонии в ближайшее время может снизиться, и среди стран Европы спад может оказаться наиболее глубоким. Оценивая этот прогноз, Лувищук сказал: „Если ничего не изменится, то, действительно, в 2025 году у нас рост экономики может быть 3%, в 2026 году - 3,2%, и к этому есть некие предпосылки. Но здесь дальше вступает в роль то, что в экономике называется „черные лебеди“, - ситуации, которые мы не контролируем. Для Эстонии важно, чтобы ее партнеры - Швеция, Финляндия, Норвегия, Германия - развивались. И есть надежда, что они будут развиваться - на этом строится прогноз. Если же в Германии что-то произойдет, если в Швеции не будет такого роста, как прогнозируется, то, соответственно и Эстония не получит своего роста. Мы очень зависимы от других стран. В этом-то вся и причина“.

„Этот прогноз действительно отражает то, что у нас происходит - мы все видим повышение налогов, мы все видим нестабильность в государственном бюджете, в общей среде вокруг нас, поэтому все чувствуют неуверенность. Неуверенность отражается в том, что люди не тратят деньги. <…> Люди боятся, люди не инвестируют, не покупают - соответственно, все это отражается на предприятиях, и дальше это перекидывается на зарплаты сотрудников и на общую экономическую ситуацию“, - говорит Рон Лувищук.

Ведущие программы также попросили Рона Лувищука прокомментировать результаты опросов, которые говорят о том, что показатели чувства уверенности потребителей в Эстонии сейчас самые низкие в Европейском союзе и отстают как от средних показателей, так и от соседей - Латвии и Литвы, Финляндии, Швеции.

Комментируя прогноз премьер-министра в эфире программы „Кофе+ “, финансовый эксперт Рон Лувищук отметил: „Во-первых, премьер-министр не может сказать, что у нас уже третий год идет экономический спад и все это будет продолжаться - его не поймут. Во-вторых, уже четвертый год подряд у нас продолжаются экономические кризисы, и понятно, что когда ты постоянно идешь вниз, то в какой-то момент ты должен пойти наверх“. По словам Лувищука, прогнозы действительно говорят о том, что в следующем году может быть подъем, однако прогноз Кристена Михала относительно роста экономики в 3% эксперт назвал „статистической погрешностью“.

Премьер-министр Кристен Михал предсказывает, что уже в следующем году экономику ждет рост на уровне 1%, а к 2026 году он может составить 3%.

При этом, несмотря на то, что жители Эстонии оценивают свое экономическое положение негативно, финансовый эксперт отметил: „Хотя мы смотрим в будущее с негативом, общее положение в Эстонии достаточно неплохое - у нас растет зарплата, у нас нет бешеной безработицы, она где-то около 7%. Безработица меньше 5% - это уже очень плохо для экономики, тогда возникает перегрев рынка с другой стороны. В общем мы живем неплохо, но перспектива того, что будет, пугает всех, потому что никто не понимает, что будет дальше с экономикой Эстонии“.

По словам Лувищука, в 2020-2021 году „сломалась“ та парадигма, в которой Эстония жила 30 лет. „Мы были дешевой высококвалифицированной рабочей силой и могли работать на субподряде для западных компаний, - отметил эксперт. - Теперь наша рабочая сила уже не такая дешевая, и Эстонии нужно находить какие-то новые методы для своего экономического роста. И этот момент изменения экономической парадигмы очень сложный. Потому что ты должен поменять то, что работало, и найти то, что может работать“.

Помогут ли, по мнению эксперта, предлагаемые Кристеном Михалом меры по улучшению положения эстонской экономики - такие, как инвестиции в инновации и акцент на экспорте?

„Что касается экспорта, мы и так экспортируем почти 80% того, что производим, Эстония очень экспортоориентированная страна, - говорит Лувищук. - А в отношении инноваций - это всегда связано с тем, что ты никогда не знаешь, куда инновация приведет. Тебе нужно вложить деньги, тебе нужно что-то развивать, а результат ты увидишь через два года, три, может быть, через пять. Дело в том, что все инновации - это очень-очень длинный процесс, и все процессы в экономике тоже очень длинные“.

Правда ли то, что повышение и введение новых налогов еще ни одну страну не выводили из кризиса?

„Дело в том, что любой налог, который повышается, это деньги, которые забираются у жителей из кармана, и тратятся куда-то еще, - отмечает эксперт. - Здесь важно не то, что повышаются или не повышаются налоги, вопрос - куда это тратится. Если бы государство тратило деньги на необходимые вещи, которые в долгой перспективе позволят экономике Эстонии развиваться, было бы хорошо, а если сейчас эти деньги будут тратиться на покрытие текущих расходов - таких, как больницы, учителя, это тоже необходимо, но это не ведет дальше. Моя основная претензия к нынешнему правительству - в том, что мы не смотрим в дальней перспективе, куда это приведет“.

Также финансовый эксперт поделился своим видением того, как выборы в США, которые пройдут 5 ноября, могут повлиять на дальнейшее развитие Эстонии: „От этого будет зависеть и судьба Европы, и даже судьба Эстонии в очень длинной перспективе. Там такой клубок противоречий и настолько разные позиции, что результат может быть от потери Эстонией независимости до нового бума. Куда повернет шарик, я не знаю“, - отметил Лувищук.

Выпуск программы „Кофе+“ с финансовым экспертом Роном Лувищуком смотрите ЗДЕСЬ.