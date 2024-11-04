Полиция просит помощи в поисках 17-летней Лианы

Лиана покинула учебное заведение в волости Кастре в пятницу, 11 октября, чтобы поехать в Таллинн, после чего связь с ней оборвалась. Девушка может находиться в Ласнамяэ или Кесклинне.

Ростом Лианы 165 см, телосложение среднее, волосы темно-каштановые до плеч. Уходя из школы, была одет в розовую толстовку с капюшоном, широкие брюки и темные кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Лиану или располагает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или на электронную почту tiia.nilp@politsei.ee.

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