Как эстонцы на Урале и русские в Эстонии сохраняли культуру. Интервью супруги профессора Сергея Исакова

Миральда Эдуардовна, вы – эстонка, родившаяся в семье переселенцев.

Я родилась на Южном Урале, в 35 километрах от города Челябинска, на берегу очень красивого озера Сугояк. Наш посёлок появился в начале XX века и состоял вначале только из трёх-четырёх семей.

Мой дед жил с семьёй в Челябинске, где родилась половина его детей, в том числе, моя мама. Время было голодное. Дед с друзьями отправились на поиски лучших условий для жизни и нашли это место. Затем они дали объявление в газету „Siberi Teataja“, выходившую в Новосибирске (1922–1930). И в посёлок потянулись эстонцы из Сибири, Башкирии. Возникло эстонское поселение. Название „Слава“ – от моего деда по материнской линии: в русско-японскую войну он служил на крейсере „Слава“.

С одной стороны от нас было немецкое поселение, с другой – татарское, дальше – русская деревня, а наш посёлок был посередине. Межнациональных конфликтов я не помню.

Дома говорили на эстонском языке? Сохранялись ли эстонские традиции?

Язык общения в семье и посёлке был эстонский. Когда я пошла в школу, то русского языка не знала. Но была, видимо, самая грамотная среди своих подружек, поскольку знала разницу между словами „рука“ и „ручка“. Через полгода я уже свободно читала по-русски.

Традиции сохранялись, хотя мои родные давно выехали из Эстонии – где-то в конце XIX или в самом начале XX века, – свои корни они знали. Мои предки – выходцы из Южной Эстонии. Составленная нами до начала XVIII века родословная подтверждает это. В посёлке был клуб, где ставились спектакли эстонских авторов на эстонском языке. Была художественная самодеятельность. С детства я помню эстонские песни. Моя мама со слов своей мамы и других старших записала все тексты эстонских песен, которые слышала. Эта толстая тетрадь сейчас хранится у моей дочери.

Эстонская девочка в России в послевоенное время – какой это опыт?