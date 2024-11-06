ГРАФИКИ | Эстонские парки ветрогенераторов установили новый рекорд. Впервые преодолена магическая цифра в 500 мегаватт

Эстонская ветроэнергетика установила несколько рекордов, достигнув исторической отметки в 511,9 мегаватт-часа. По данным компании Elering, впервые в истории Эстонии отметка в 500 мегаватт-часов была превышена 2 ноября в 15:00-16:00, когда было произведено 507,2 мегаватт-часа электроэнергии. Всего два часа спустя, в период с 17 до 18 часов, был установлен новый рекорд - 511,9 мегаватт-часа.

30 октября парки ветрогенераторов выработали в период с 16 до 17 часов 485,5 мегаватт-часа электроэнергии. Прежний рекорд, также зафиксированный в октябре, составлял 388,95 мегаватт-часа.

Сильные ветры, которые задували в эти дни, позволили установить рекорды по всему Балтийскому региону. Действующие в Литве ветропарки установили новый рекорд еще во вторник, 29 октября, когда в период с 21 до 22 часов выработали 1216 мегаватт-часов электроэнергии. По прогнозам, сегодня литовские парки ветрогенераторов могут установить очередной рекорд.

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