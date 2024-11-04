ФОТО | На шоссе Таллинн-Пярну столкнулись два грузовика и легковушка: движение нарушено в обоих направлениях

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. На месте работают сотрудники оперативной службы, движение транспорта затруднено в обоих направлениях.

Объезд в направлении Пярну организован по шоссе Аре-Суйгу и по шоссе Удувере-Суйгу-Нурме в направлении Таллинна. Движение регулируется полицией.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .