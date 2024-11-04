04.11.2024, 14:46
ФОТО | На шоссе Таллинн-Пярну столкнулись два грузовика и легковушка: движение нарушено в обоих направлениях
Сегодня около 13:40 в центр тревоги поступило сообщение об аварии на 120 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. На месте работают сотрудники оперативной службы, движение транспорта затруднено в обоих направлениях.
Объезд в направлении Пярну организован по шоссе Аре-Суйгу и по шоссе Удувере-Суйгу-Нурме в направлении Таллинна. Движение регулируется полицией.
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