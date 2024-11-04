Госконтроль: составление госбюджета напоминает эксперимент без руководителя, цели и конца

Пять лет назад государственный бюджет Эстонии начали составлять на основе деятельности, поскольку Министерство финансов обещало, что это даст Рийгикогу и правительству лучший инструмент для принятия решений о доходах и расходах государства, а также о возможностях экономии. Анализ Госконтроля показывает, что этого не произошло. Государственный бюджет выглядит ориентированным на деятельность, но при подаче ходатайств и принятии решений о расходах государственного бюджета министерства, правительство и Рийгикогу не ориентируются на полученные или ожидаемые результаты. Бюджетная реформа также не внесла ясности в то, куда и зачем расходуется почти 20 миллиардов евро в год. Понимание того, сколько, для кого и на какие цели запланировано, осложняется ошибками в пояснительной записке к бюджету.

„Главный вопрос не в том, должен ли бюджет быть основан на деятельности, – сказал государственный контролер Янар Хольм. –Бюджет может быть построен по одному, другому или третьему принципу. Опыт государств показывает, что в государственных бюджетах многих стран одновременно используются различные элементы. Ключевым вопросом является пригодность, целесообразность, возможность реализации и навыки подхода. Госбюджет может быть основан на любом принципе – главное, чтобы он давал четкое представление о том, кому, сколько и на что выделяется денег, а представленная информация не была искажена“.