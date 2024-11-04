В столичном районе произошел сбой в электроснабжении: были обесточены более 500 домохозяйств, не работали светофоры(2)
В таллиннском районе Кристийне в понедельник после полудня полтысячи человек остались без электричества.
Пресс-секретарь Elektrilevi сказал Delfi, что в районе отключился выключатель среднего напряжения, из-за чего половина Кристийне, или около 540 домохозяйств, осталась без электричества.
По словам читателя Delfi, в районе Кристийне также не работают все светофоры и электричество пропало около 12:40.
Более точные причины сбоя Elektrilevi сейчас назвать не смогла, но проблемой занимаются и пытаются распределить электричество с других подстанций, пока проблему не решат. По словам пресс-секретаря, электроснабжение в Кристийне очень скоро должно восстановиться.
По данным карты отключений Elektrilevi, сбой должен быть устранен в течение часа. По состоянию на 14:50 перебои в электроснабжении были ликвидированы.
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