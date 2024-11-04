Безвременно ушел из жизни начальник личной охраны президента ЭР и заслуженный член Кайтселийта

Рейсель (06.05.1975 – 02.11.2024) занимал должность начальника личной охраны президента Алара Кариса. В 2016 году он был назвал в Кайтселийте человеком года.

„Марко вступил в Кайтселийт в январе 1991 года, когда была большая неуверенность в отношении будущего. Он вступил в организацию сразу же, как только услышал о ней во время учебы в средней школе, и оставался верен этому призванию на протяжении всей своей жизни.

Марко говорит, что Кайтселийт предоставил ему возможность самореализации и выхода из рутины повседневной жизни. Он глубоко любил дело защиты государства и считал важным, чтобы, так же как его поддерживали его товарищи, он сам в свою очередь был опорой и лидером для других“, - говорится в сообщении Ляэнеской дружины.

„Каждый прыжок — это падение в смерть, каждое раскрытие парашюта — это возрождение“, — сказал как-то Марко своему другу, тем самым учив его находить в себе смелость.

„Хотя Марко за свою жизнь совершил около 800 прыжков с парашютом, в последние годы он больше посвящал себя своей семье. Его любовь к супруге Элис, сыновьям Эрику и Маркусу, к дочери Миа была безгранична. Он знал, что именно поддержка дома — это то, что помогает ему быть сильным в деятельности Кайтселийта. Марко был примером для семьи не только в своих действиях, но и в своих словах и ценностях“, - отмечает Ляэнеская дружина.

„Рейсель останется в памяти как великодушный, добросовестный и решительный человек, который сделал всё, чтобы его родина и сообщество могли чувствовать себя в безопасности. Его память будет жить в сердцах всех, кого он вдохновил, и наш долг – нести его наследие, которое заключается в защите и сохранении того, что нам всего дороже. Выражаем глубокие соболезнования близким Марко и всем, в чьих сердцах он оставил глубокий след. Покойся с миром, Марко. Ты навсегда останешься в наших сердцах, и мы будем нести твои уроки и дух с собой дальше“.

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