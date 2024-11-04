Государство выставило на продажу два супердорогих объекта

В начале года глава компании Riigi Kinnisvara Тармо Леппоя сообщил, что у RKAS на этот год крупнейший за всю историю фирмы план по продажам — почти 20 миллионов евро. К сегодняшнему дню из списка запланированного на продажу имущества продано почти на 14,3 миллиона евро. Вскоре намечаются и другие сделки. По словам директора RKAS по административным услугам Карела Аасранда, на ближайшие недели согласовано подписание сделок на сумму около 2,6 миллиона евро.

Всего в этом году уже продано 43 объекта. Самым дорогим объектом, проданным на данный момент, является Хийуская больница сестринского ухода вместе с земельным участком. Для ее продажи потребовалось провести два аукциона. В первый раз начальная цена в 4,1 миллиона евро оказалась слишком высокой, и заявок не поступило. Во второй раз заявки подали две сети домов по уходу. Победителем стала компания Südamekodud, предложившая 3 706 009 евро, это всего на 4 491 евро больше, чем предложил конкурент. Согласно планам, новое учреждение Nõmme Südamekodu должно распахнуть двери уже весной.