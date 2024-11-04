Государство выставило на продажу два супердорогих объекта(1)
Для компании Riigi Kinnisvara („Государственная недвижимость — RKAS) на текущий год запланирована крупнейшая за многие годы продажа имущества, в котором государство более не нуждается. Выполнение этого плана еще возможно, если за последние месяцы удастся продать два самых дорогих объекта из списка этого года.
В начале года глава компании Riigi Kinnisvara Тармо Леппоя сообщил, что у RKAS на этот год крупнейший за всю историю фирмы план по продажам — почти 20 миллионов евро. К сегодняшнему дню из списка запланированного на продажу имущества продано почти на 14,3 миллиона евро. Вскоре намечаются и другие сделки. По словам директора RKAS по административным услугам Карела Аасранда, на ближайшие недели согласовано подписание сделок на сумму около 2,6 миллиона евро.