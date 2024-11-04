04.11.2024, 09:15
ДТП на мосту: пострадали три человека, движение закрыто
ФОТО: Delfi
В Вырумаа столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали три человека.
В понедельник утром в 8.15 в волости Выру на мосту в селе Кирумпяэ столкнулись два легковых автомобиля Nissan и Hyundai.
В машинах находились три человека, им на момент публикации новости оказывается медицинская помощь.
Движение на месте ДТП закрыто в обе стороны, полиция выясняет обстоятельства аварии.
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