ДТП на мосту: пострадали три человека, движение закрыто

В понедельник утром в 8.15 в волости Выру на мосту в селе Кирумпяэ столкнулись два легковых автомобиля Nissan и Hyundai.

В машинах находились три человека, им на момент публикации новости оказывается медицинская помощь.

Движение на месте ДТП закрыто в обе стороны, полиция выясняет обстоятельства аварии.

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