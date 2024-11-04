04.11.2024, 07:48
Больше всего обесточенных из-за шторма домохозяйств - в Харьюмаа и Вырумаа
ФОТО: | Delfi Meedia
Из-за обрушившегося на Эстонию шторма к 7 утра понедельника около 500 домохозяйств оставались без электричества, передает RusERR.
По данным карты отключений Elektrilevi, больше всего перебоев в электроснабжении наблюдалось в Харьюском и Выруском уездах, где света нет было у более чем 200 домохозяйств.
На выходных из-за шторма обесточенными оставались примерно 15 тысяч домохозяйств.
Из-за погодных условий было прервано и паромное сообщение между материком и островом Хийумаа.
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