СВОДКА ЗА СУТКИ | В Ласнамяэ погиб мужчина. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

3 ноября в 10.13 в Таллинне у дома номер 179 по Ыйсмяэ теэ 80-летний мужчина на Škoda Roomster сбил женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходном переходу. Пешехода доставили в больницу.

В 15.54 на 174-м километре шоссе Таллинн — Нарва (волость Тойла, Ида-Вирумаа) 19-летняя женщина выехала на Chrysler Grand Voyager с трассы. Водителя и пассажира автомобиля — 18-летнего молодого человека — доставили в больницу.

В 23.50 в Таллинне у дома номер 73 по улице Пунане 42-летний мужчина врезался на автомобиле Jeep Grand Cherrokee в припаркованный прицеп грузовой машины Krone. Водитель погиб на месте происшествия. Как сообщила полиция, точная причина смерти будет выяснена в ходе вскрытия.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 18 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

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