ФОТО | Чудом удалось избежать трагедии: из-за сильного ветра на дорогу рухнула линия электропередачи

Прибывшие на место спасатели из Пыльтсамаа распилили дерево, однако линия электропередачи все еще свисала над дорогой. Сначала линия электропередачи находилась еще ниже. Если на легковом автомобиле еще можно под ней проехать, то на грузовике уже невозможно. Первоначально на месте оставались спасатели, чтобы регулировать движение транспорта. Поскольку электрики сейчас очень заняты, неизвестно, когда линия электропередачи будет убрана с дороги. В девять часов вечера на место прибыла и полиция.