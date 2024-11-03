ФОТО | Последствия воскресного шторма: дома без электричества, отменили паромы, в Таллинне на скользкой дороге перевернулся автомобиль

TS Laevad просит тех, кто собирается на острова, следить за актуальной информацией на сайте praamid.ee.

В Васалемма около 17:00 вместе с линией электропередач на проезжую часть упало дерево.

Благодаря помощи спасательной команде Кейла дорога на данный момент расчищена.

В Васалемма на линии также упало еще одно дерево - на этот раз на шоссе Ранна. Одно направление проезда там оставется свободным.

По данным Elektrilevi, количество отключений электроэнергии снова начало увеличиваться.

В 19:13 количество отключений резко подскочило до 6000, когда электричество, вероятно, отключилось во всем городе Отепя и его окрестностях. На некоторое время весь остров Кихну также остался без электричества. На момент 19:30 чуть более 2000 потребителей остаются без электричества.

Порывы ветра на Сааремаа достигают 25 м/с.

На данный момент самый сильный порыв ветра в Осмуссаари составил 26,1 м/с, а сильный ветер зафиксирован в Виртсу, где максимальный порыв ветра достигал 27,6 метра в секунду.

На Нарвском шоссе в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие. Всем участникам дорожного движения на летней резине рекомендовано быть предельно внимательными и по возможности отложить все поездки, поскольку из-за снегопада дорога стала скользкой.

В Нарве ветер не очень сильный, всего 5-6 метров в секунду. Идет снег, погода напоминает рождественскую.

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