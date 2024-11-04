Взять отпуск на ребенка в возрасте до 14 лет имеют право оба родителя. Найти замену должен работодатель

„Я молодой папа. Мы с женой неоднократно обсуждали вопросы воспитания и ухода за детьми, мы считаем, что эти обязанности надо поровну распределять между обоими родителями, потому что таким образом формируется правильная модель отношений в семье, когда оба родителя в жизни ребенка в равной степени важны.

Однако все мои благие намерения разбились о суровую реальность, когда работодатель отклонил мое заявление на отпуск по уходу за ребенком, сказав, что у меня на этот период нет замены.

Имеет ли он право так поступать? Кто должен искать замену?“

Виктор

От редакции „МК-Эстония“:

Согласно законодательству, отпуск по уходу за ребенком предоставляют обоим работающим родителям по отдельности и с учетом каждого ребенка: у обоих родителей есть право взять отпуск на каждого ребенка в возрасте до 14 лет.

Родители детей с недостатком здоровья в дополнение к дням детского отпуска могут каждый месяц брать один рабочий день отпуска на каждого такого ребенка в возрасте до 18 лет.

Отпуск по уходу за ребенком можно запланировать не раньше чем за 2 месяца.

„Если работник при подаче заявления на отпуск по уходу за ребенком выполнил все требования, установленные законом, работодатель не может отказать в предоставлении отпуска. Найти замену должен работодатель“, – говорит Сандра Куус, ведущий консультант-юрист Инспекции труда.

Специалист объясняет, что работодатель может отказать в предоставлении отпуска по уходу за ребенком только в этих случаях:

работник просит отпуск на нерабочие дни – отпуск по уходу за ребенком можно брать только в рабочие дни сотрудника;

работник включил отпуск по уходу за ребенком в график отпусков, но подает заявление на получение этого отпуска в другое время через Департамент социального страхования – работодатель не обязан соглашаться с этим, так как внесенные в график отпуска можно изменять только по обоюдному согласию;