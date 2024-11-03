03.11.2024, 18:14
ФОТО | На дорогах скользко! Водитель не справился с управлением и получил удар от встречного авто
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу произошло три ДТП, в которых пострадали люди, и одно, где все отделались испугом.
2 ноября в 17:56 на 22-м километре дороги Пыльтсамаа-Выхма, в Вильяндимаа, волости Пыхья-Сакала, столкнулись автомобили Audi и Toyota.
По предварительным данным, водитель Audi не справился с управлением на дороге и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. На место прибыла машина скорой помощи, осмотрела всех участников аварии, и, к счастью, никто серьезно не пострадал. Водители обеих машин были трезвы.
Toyota уехала с места ДТП в семь часов вечера, чуть позже смогла самостоятельно уехать с места происшествия и Audi.
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