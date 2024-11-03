Что важно сделать сразу, если шторм причинил вам ущерб? Рекомендации страховой компании

Стихийные бедствия, такие как штормы, могут нанести ущерб всему имуществу: дому, двору и автомобилям. Чтобы облегчить процесс подачи заявления в страховую компанию, по возможности сделайте четкие фотографии всех повреждений. Наиболее часто страдает кровля, но страхование покрывает не только её, но и разбитые окна и двери, оторванную обшивку, а также повреждения наружных строений, таких как теплицы и гаражи.

Повреждения автомобилей от шторма или упавших деревьев не покрываются жилищным страхованием — они компенсируются страхованием каско. Заблаговременная подготовка — лучший способ предотвратить ущерб. До наступления шторма рекомендуется парковать автомобиль вдали от деревьев, например, в гараже или под навесом в безопасном месте. Однако не стоит оставлять автомобиль на подземных парковках — паводковые воды могут затопить нижние уровни и привести к повреждению машины.

Если вода проникла в жилые помещения, отключите все электроприборы в пострадавших зонах. Их можно будет включить снова только после того, как убедитесь в их безопасности.

Стоит также оценить состояние деревьев и крупных веток, которые устояли в шторме — некоторые из них могут быть повреждены и представлять угрозу. Лучше убрать потенциально опасные ветви и деревья. Крупные деревья, упавшие на линии электропередач или здания, трогать самостоятельно нельзя — в таких случаях необходимо обратиться в Спасательный департамент.

Самое главное – не допустить дальнейших повреждений. Если шторм миновал, но дождь продолжает проникать через пробоины в крыше, страховая компания может отказать в возмещении части или всего ущерба. Поэтому важно незамедлительно принять меры: вызвать мастера для ремонта или самостоятельно накрыть крышу, чтобы вода не попадала в помещение. Рекомендуется также закрыть разбитые окна фанерой, убрать с участка обломки деревьев, осмотреть садовые постройки и теплицы, и при необходимости закрепить или починить все поврежденные элементы.

Повреждения, вызванные стихийными бедствиями, часто становятся неожиданностью, поскольку трудно предсказать конкретные последствия. Люди без опыта могут растеряться, не зная, как поступить и как правильно сообщить об ущербе в страховую компанию. По словам Елизаветы Дрижирук, важно сохранять спокойствие, внимательно осмотреть все повреждения и задокументировать их.

Осмотрите территорию вокруг дома и постарайтесь выявить повреждения, которые могут быть не сразу заметны. Например, если в здание попала вода, может быть недостаточно просто удалить её с пола и протереть стены. Вода, проникшая в конструкцию здания, может потребовать разборки стен и просушки изоляционных материалов, чтобы предотвратить образование плесени. Также обратите внимание на дымоход: после шторма в него могут попасть камни, что станет очевидным только с началом отопительного сезона.

Составьте список всех обнаруженных повреждений, чтобы ничего не упустить при сообщении об ущербе в страховую компанию.

3. Свяжитесь со страховщиком

При первой возможности свяжитесь со своим страховщиком, подайте уведомление о страховом случае и предоставьте список повреждений вместе с фотографиями, если они есть. Следуйте инструкциям страховщика — иногда может потребоваться дополнительная информация о повреждениях. Учтите, что страховые компании обычно готовы к таким ситуациям и часто работают круглосуточно, чтобы оперативно обрабатывать все обращения. Однако из-за большого количества заявок, поступающих одновременно, нагрузка на сотрудников по урегулированию претензий возрастает, что может привести к небольшим задержкам в общении.

4. Приготовьтесь к следующему шторму

Ответственный домовладелец готовится не только к возможному шторму, но и к будущим штормам. Например, незакрепленные предметы во дворе могут стать причиной ущерба, если их поднимет сильный ветер, бросая в окна, соседские постройки или на крышу автомобиля. Чтобы избежать этого, рекомендуется заранее убрать все предметы, которые могут стать потенциальной угрозой: садовую мебель, батуты, мангалы, цветочные горшки на балконах и т. д. Прислушивайтесь к предупреждениям и убирайте такие вещи при угрозе шторма.

Во время грозы важно отключить от сети чувствительные бытовые приборы. Лучше всего на время грозы полностью отключить электричество. По возможности отсоедините также тепловые насосы и роботы-газонокосилки, которые часто повреждаются при ударе молнии. Обязательно проверьте, работают ли в доме датчики дыма и угарного газа, чтобы они могли предупредить вас о возможной опасности ещё до того, как она станет очевидной.

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