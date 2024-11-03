ЧП и криминал
03.11.2024, 16:48

В Нарве на пешеходном переходе сбили пенсионерку

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

В субботу в Нарве произошло ДТП, в котором пострадала 84-летняя женщина, сообщает RusERR.

В субботу днем в Нарве в районе улицы А.Пушкина, 25 произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 38-летняя женщина, управляя автомобилем Dacia Duster, при повороте налево из-за неправильно выбранной скорости на скользкой дороге совершила наезд на 84-летнюю женщину, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшая была доставлена в больницу.

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