03.11.2024, 16:48
В Нарве на пешеходном переходе сбили пенсионерку
ФОТО: | Õhtuleht
В субботу в Нарве произошло ДТП, в котором пострадала 84-летняя женщина, сообщает RusERR.
В субботу днем в Нарве в районе улицы А.Пушкина, 25 произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 38-летняя женщина, управляя автомобилем Dacia Duster, при повороте налево из-за неправильно выбранной скорости на скользкой дороге совершила наезд на 84-летнюю женщину, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавшая была доставлена в больницу.
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