В Нарве на пешеходном переходе сбили пенсионерку

В субботу днем в Нарве в районе улицы А.Пушкина, 25 произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 38-летняя женщина, управляя автомобилем Dacia Duster, при повороте налево из-за неправильно выбранной скорости на скользкой дороге совершила наезд на 84-летнюю женщину, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

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