Будьте готовы: в ночь на понедельник может вернуться шторм!

В воскресенье вечером c Северного залива придет новая область активного пониженного давления, которое переместится над южной Финляндией и к вечеру достигнет северо-восточной Эстонии. Сильные осадки распространятся по суше с запада на восток. Пройдут дождь и мокрый снег, Восточную Эстонию также может снова накрыть снегопад.

Вечером осадки в Западной Эстонии поредеют. Ветер постепенно повернет на запад и северо-запад, а к ночи усилится до 8-14, порывами до 20, на островах и побережьях 12-18, порывами 25-28 м/с. В воскресенье вечером и в ночь на понедельник (4.11) нас снова ждет шторм!

По словам представителей Elektrilevi, ураган сломал множество деревьев и ветвей, что стало причиной многочисленных аварий по всей Эстонии. Самая сложная ситуация в Западной Эстонии. На данный момент без электричества остаются около 2000 потребителей, по мере усиления штормового ветра это число может увеличиться.

В субботу состоялось заседание кризисной комиссии, и в устранении неполадок принял участие резерв Elektrilevi.

По данным Центра тревоги, в результате урагана также пострадал как минимум один человек. В Харьюмаа женщина вышла на улицу во время грозы и получила настлько сильный удар от резко открывшейся из-за урагана двери, что ее увезла в больницу машина скорой помощи.

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