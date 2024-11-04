„Эти деньги мне очень нужны!“ Как пенсионерам не потерять право на пособие для людей с тяжким недугом?
В редакцию „МК-Эстония“ обратилась взволнованная пенсионерка, которой сообщили, что она может потерять свое „диабетное пособие“. Что же это за пособие такое и кто при каких условиях на него имеет право?
„Я человек пожилой, по-эстонски почти не понимаю, – начинает свой рассказ пенсионерка. – И вот недавно была в поликлинике, а там мне сказали, что я могу потерять свое диабетное пособие. Хотя, может, оно и по-другому называется, я только знаю, что стала его получать три года назад – из-за сахарного диабета. Помимо него у меня еще букет болезней, на лекарства уходит так много денег. А я человек одинокий, у меня пенсия всего 610 евро, и эти 26 евро для меня очень важны, я лекарства на них покупаю“.
Пожилая дама добавляет, что после этого она побежала выяснять, почему это ее могут положенного пособия лишить?
„Я пошла в соцобес на Эндла, – рассказывает она, – а там сказали, что да, нужно пересматривать пособие. Дескать, многие получают деньги, хотя и не больные. А какая же я здоровая? У меня сахарный диабет, лейкемия, два тромба и аневризма неоперабельная – врач сказал, нельзя операцию делать, я могу умереть. Голова у меня часто кружится, а сделать ничего нельзя – из-за этого и ногу сломала недавно. Пока катаракту не оперировали, я не видела почти ничего. И давление скачет, мне и волноваться вредно, а из-за этого пособия теперь очень нервничаю… Пожалуйста, помогите мне разобраться – как мне пособие не потерять!“
Нужно просто продлить
На вопросы читательницы отвечает руководитель отдела услуг Департамента социального страхования Лейла Лахтвеэ.
– Существует ли отдельное „пособие на диабет“ или речь идет о пособии для инвалидов?
– Отдельного „пособия на диабет“ или пособий по другим заболеваниям не существует.
Сумма 26 евро в месяц, скорее всего, указывает на пособие для пенсионеров по старости с тяжелой степенью недостатка здоровья – 26,85 евро в месяц. В случае трудоспособных лиц суммы варьируются от 28 до 53 евро.
– Кто имеет право на это пособие?
– Департамент социального страхования выплачивает социальное пособие людям с установленной степенью тяжести нарушения здоровья. Эти степени определяется врачом на срок от 6 месяцев до 5 лет. И если срок действия этого решения и выплаты пособия истекает, то необходимо подать новое заявление для повторного определения степени недостатка здоровья и назначения социальных пособий.
Определение степени недуга ограничено по времени, так как состояние человека может со временем измениться в лучшую или худшую сторону.
– Как решают, есть у человека недуг и какой он степени?
– Степень нарушения здоровья определяется не по количеству выявленных заболеваний или диагнозов, а по тому, какие ограничения накладывает состояние здоровья на повседневную жизнь человека, как и с какой частотой эти ограничения проявляются. Важно, чтобы описание состояния здоровья человека, включая имеющиеся у него ограничения в повседневной жизни, было задокументировано врачом в инфосистеме здравоохранения. Человек может посмотреть эти медицинские записи на портале пациента.
– Если степень недуга уже выявили и срок подходит к концу, то как его продлить?
– Когда предыдущий срок заканчивается, необходимо подать новое заявление.
Заявление на определение степени нарушения здоровья можно подать за 50 дней до окончания предыдущего решения. Дети и пенсионеры могут подавать свои заявления напрямую в Департамент социального страхования – это можно сделать тремя путями:
в интернете, в среде самообслуживания, можно найти форму заявления, распечатать ее, заполнить и отправить ее обычной почтой по адресу Палдиское шоссе, 60, Таллинн,
можно также скачать этот бланк, заполнить его в электронном виде и отправить по электронной почте с дигитальной подписью,
можно принести этот бланк лично в любое из бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования.
Для лиц трудоспособного возраста (от 16 лет до пенсионного возраста) заявление рекомендуется подавать через Кассу по безработице, если человеку одновременно требуется оценка трудоспособности и определение степени тяжести нарушения здоровья.
– При каких условиях можно лишиться пособия?
– Это социальное пособие не выплачивают, если степень нарушения здоровья у человека не установлена.