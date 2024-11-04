„Эти деньги мне очень нужны!“ Как пенсионерам не потерять право на пособие для людей с тяжким недугом?

– Департамент социального страхования выплачивает социальное пособие людям с установленной степенью тяжести нарушения здоровья. Эти степени определяется врачом на срок от 6 месяцев до 5 лет. И если срок действия этого решения и выплаты пособия истекает, то необходимо подать новое заявление для повторного определения степени недостатка здоровья и назначения социальных пособий.

– Кто имеет право на это пособие?

Сумма 26 евро в месяц, скорее всего, указывает на пособие для пенсионеров по старости с тяжелой степенью недостатка здоровья – 26,85 евро в месяц. В случае трудоспособных лиц суммы варьируются от 28 до 53 евро.

– Отдельного „пособия на диабет“ или пособий по другим заболеваниям не существует.

– Существует ли отдельное „пособие на диабет“ или речь идет о пособии для инвалидов?

„Я пошла в соцобес на Эндла, – рассказывает она, – а там сказали, что да, нужно пересматривать пособие. Дескать, многие получают деньги, хотя и не больные. А какая же я здоровая? У меня сахарный диабет, лейкемия, два тромба и аневризма неоперабельная – врач сказал, нельзя операцию делать, я могу умереть. Голова у меня часто кружится, а сделать ничего нельзя – из-за этого и ногу сломала недавно. Пока катаракту не оперировали, я не видела почти ничего. И давление скачет, мне и волноваться вредно, а из-за этого пособия теперь очень нервничаю… Пожалуйста, помогите мне разобраться – как мне пособие не потерять!“

Пожилая дама добавляет, что после этого она побежала выяснять, почему это ее могут положенного пособия лишить?

„Я человек пожилой, по-эстонски почти не понимаю, – начинает свой рассказ пенсионерка. – И вот недавно была в поликлинике, а там мне сказали, что я могу потерять свое диабетное пособие. Хотя, может, оно и по-другому называется, я только знаю, что стала его получать три года назад – из-за сахарного диабета. Помимо него у меня еще букет болезней, на лекарства уходит так много денег. А я человек одинокий, у меня пенсия всего 610 евро, и эти 26 евро для меня очень важны, я лекарства на них покупаю“.

Определение степени недуга ограничено по времени, так как состояние человека может со временем измениться в лучшую или худшую сторону.

– Как решают, есть у человека недуг и какой он степени?

– Степень нарушения здоровья определяется не по количеству выявленных заболеваний или диагнозов, а по тому, какие ограничения накладывает состояние здоровья на повседневную жизнь человека, как и с какой частотой эти ограничения проявляются. Важно, чтобы описание состояния здоровья человека, включая имеющиеся у него ограничения в повседневной жизни, было задокументировано врачом в инфосистеме здравоохранения. Человек может посмотреть эти медицинские записи на портале пациента.

– Если степень недуга уже выявили и срок подходит к концу, то как его продлить?

– Когда предыдущий срок заканчивается, необходимо подать новое заявление.

Заявление на определение степени нарушения здоровья можно подать за 50 дней до окончания предыдущего решения. Дети и пенсионеры могут подавать свои заявления напрямую в Департамент социального страхования – это можно сделать тремя путями:

в интернете, в среде самообслуживания, можно найти форму заявления, распечатать ее, заполнить и отправить ее обычной почтой по адресу Палдиское шоссе, 60, Таллинн,

можно также скачать этот бланк, заполнить его в электронном виде и отправить по электронной почте с дигитальной подписью,

можно принести этот бланк лично в любое из бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования.

Для лиц трудоспособного возраста (от 16 лет до пенсионного возраста) заявление рекомендуется подавать через Кассу по безработице, если человеку одновременно требуется оценка трудоспособности и определение степени тяжести нарушения здоровья.

– При каких условиях можно лишиться пособия?

– Это социальное пособие не выплачивают, если степень нарушения здоровья у человека не установлена.

Наша справка Пособие для людей с недугом В обязанности Департамента социального страхования входит определение степени нарушения здоровья и выплата социальных пособий для людей, получивших эту степень. Степень нарушения здоровья определяют в соответствии с Законом о социальных пособиях для лиц с нарушением здоровья и соответствующими постановлениями. Согласно Закону о социальных пособиях по инвалидности, инвалидность – это отклонение или утрата анатомической, физиологической или психической структуры, или функции человеческого организма, которое наряду с различными обстоятельствами поведенческого или внешнего характера ограничивает участие человека в общественной жизни на равных с другими людьми условиях. Распространено мнение, что это департамент определяет, является человек инвалидом или нет. Согласно закону, степень нарушения здоровья определяется, если состояние здоровья, трудоспособность и окружающие факторы в совокупности препятствуют участию человека в общественной жизни на равных с другими условиях. У детей и пенсионеров также оценивают ограничения и необходимость в посторонней помощи и руководстве. Если в основных сферах ограничений нет и хроническое заболевание находится под контролем, то степень нарушения здоровья не устанавливают. Если же ограничения в основных областях есть, оценивают частоту их проявления, и на основе этого определяют степень нарушения здоровья: средняя, тяжелая или глубокая. Это дает человеку право на получение соответствующего социального пособия от Департамента социального страхования, а также на различные льготы в других областях, предусмотренные законодательством.