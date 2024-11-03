На одну пластиковую карту в кошельке меньше? В начале нового года Эстония начнет тестировать цифровые водительские права(12)
Европейский Союз хочет создать трансграничное решение для идентификации личности и проверки документов. В рамках этой программы в начале нового года Эстония начнет тестирование цифровых водительских прав, пишет Delfi Ärileht.
По словам пресс-представителя Государственного агентства информационных систем (RIA) Брет-Марии Рикко, RIA тесно сотрудничает с Транспортным департаментом в отношении введения цифровых водительских прав. „Эстония создала макет технического решения для цифровых водительских прав, создание возможности генерации мобильных водительских прав в Департаменте транспорта достигло стадии анализа и разработки, и вместе с другими участниками проекта POTENTIAL, к тестированию этого решения планируется выйти в начале следующего года“, — рассказала Рикко.
Однако она отмечает, что это PoC (Proof of Concept) тестирование технического решения, и от тестирования до реального использования предстоит пройти долгий путь, поскольку это требует новых соглашений, процессов и технической готовности участвующих сторон.
„В настоящее время физические водительские права, конечно, не исчезнут, поэтому у людей будет возможность использовать как реальные, так и цифровые водительские права“, - добавила она.
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