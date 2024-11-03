На одну пластиковую карту в кошельке меньше? В начале нового года Эстония начнет тестировать цифровые водительские права

По словам пресс-представителя Государственного агентства информационных систем (RIA) Брет-Марии Рикко, RIA тесно сотрудничает с Транспортным департаментом в отношении введения цифровых водительских прав. „Эстония создала макет технического решения для цифровых водительских прав, создание возможности генерации мобильных водительских прав в Департаменте транспорта достигло стадии анализа и разработки, и вместе с другими участниками проекта POTENTIAL, к тестированию этого решения планируется выйти в начале следующего года“, — рассказала Рикко.

Однако она отмечает, что это PoC (Proof of Concept) тестирование технического решения, и от тестирования до реального использования предстоит пройти долгий путь, поскольку это требует новых соглашений, процессов и технической готовности участвующих сторон.

„В настоящее время физические водительские права, конечно, не исчезнут, поэтому у людей будет возможность использовать как реальные, так и цифровые водительские права“, - добавила она.

Для информации Европейский Союз принял решение создать так называемый цифровой кошелек, с помощью которого можно подтверждать свою личность, обмениваться электронными документами и пользоваться услугами на всей территории Евросоюза. Каждое государство-член создает приложение на основе своего собственного электронного решения, признанного во всей Европе. В ходе тестового проекта POTENTIAL будут проверены шесть возможных вариантов использования будущего цифрового кошелька: доступ к государственным электронным услугам, открытие банковского счета, регистрация SIM-карты, выдача цифровых водительских прав, цифровая подпись и выдача рецептов в цифровом виде. Эстония участвует в разработке технического решения, необходимого для тестирования цифровых водительских прав, под руководством Государственного агентства информационных систем (RIA). Пилотный проект цифровых водительских прав продлится два года, а ввести цифровые водительские права в Европе планируется с 2026 года. Разработку эстонского решения организует RIA.

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