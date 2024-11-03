Назад в 90-е? Скоро начнутся слушания о совершенных друг за другом в Кохтла-Ярве и Йыхви жестоких убийствах

В Йыхви и Кохтла-Ярве в начале лета в течение месяца было совершено три убийства, одно чудовищнее другого. Прокурор Лийна Пикма недавно привлекла обвиняемых к суду и также выступает прокурором по делу о четвертом тяжком преступлении, произошедшем в конце прошлого года.