03.11.2024, 11:01
Назад в 90-е? Скоро начнутся слушания о совершенных друг за другом в Кохтла-Ярве и Йыхви жестоких убийствах(22)
На улице Йыхви нашли мертвой обнаженную женщину
ФОТО: | Delfi Meedia
В Йыхви и Кохтла-Ярве в начале лета в течение месяца было совершено три убийства, одно чудовищнее другого. Прокурор Лийна Пикма недавно привлекла обвиняемых к суду и также выступает прокурором по делу о четвертом тяжком преступлении, произошедшем в конце прошлого года.
В последний понедельник мая около 22:20 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Ахтмеском районе Кохтла-Ярвеля на траве лежит молодой человек с колотой раной горла.
Вызванная на место скорая помощь констатировала смерть 23-летнего мужчины. Однако это было не ножевое ранение, в молодого человека стреляли.
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