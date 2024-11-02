Стало известно самое лучшее эстонское предприятие этого года

По словам председателя правления Фонда предпринимательства и инноваций Кати Кусмин, Harju Elekter является примером для производственных предприятий. „Для вывода нашей экономики на новый уровень дигитализация отраслей является одной из важнейших задач. Это позволяет повысить производительность, снизить затраты и ускорить внедрение инноваций, которые являются ключевыми факторами для выхода на международный рынок“, - сказал Кусмин.

Исполнительный директор Центрального союза работодателей Хандо Суттер пояснил, что Harju Elekter является хорошим примером того, как компания с многолетней историей может быть лидером в области автоматизации, дигитализации и инноваций: „Особенно в нынешнее сложное время в экономике выделение достижений таких вдохновляющих образцов для подражания очень важно, поскольку это помогает привлечь другие компании и тем самым повысить конкурентоспособность экономики“.

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