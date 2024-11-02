Экономика
02.11.2024, 20:45

Стало известно самое лучшее эстонское предприятие этого года

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Harju Elekter
Harju Elekter
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Сегодня вечером на торжественной церемонии „Лучшие предприятия Эстонии 2024“ были награждены самые выдающие предприятия страны. Звание „Предприятие года“ присвоено производителю электрооборудования Harju Elekter, показавшему отличные результаты в дигитализации своего производства.

По словам председателя правления Фонда предпринимательства и инноваций Кати Кусмин, Harju Elekter является примером для производственных предприятий. „Для вывода нашей экономики на новый уровень дигитализация отраслей является одной из важнейших задач. Это позволяет повысить производительность, снизить затраты и ускорить внедрение инноваций, которые являются ключевыми факторами для выхода на международный рынок“, - сказал Кусмин.

Исполнительный директор Центрального союза работодателей Хандо Суттер пояснил, что Harju Elekter является хорошим примером того, как компания с многолетней историей может быть лидером в области автоматизации, дигитализации и инноваций: „Особенно в нынешнее сложное время в экономике выделение достижений таких вдохновляющих образцов для подражания очень важно, поскольку это помогает привлечь другие компании и тем самым повысить конкурентоспособность экономики“.

На титул „Предприятие года“ претендовали

  • экспортер года Nortal

  • предприятие, наиболее успешное в дигитализации, Harju Elekter

  • инноватор года DefSecIntel Solutions

  • популяризатор устойчивого развития Estiko-Plastar

  • популяризатор туризма OKO Restoranid

  • семейный бизнес года Bauroc

  • иностранный инвестор года HANZA Mechanics Tartu

  • самое конкурентоспособное промышленно- и энергетическое предприятие Eesti Gaas

  • самое конкурентоспособное промышленное предприятие Авто 100

  • самое конкурентоспособное предприятие сферы обслуживания Swedbank

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