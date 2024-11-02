Стало известно самое лучшее эстонское предприятие этого года(1)
Сегодня вечером на торжественной церемонии „Лучшие предприятия Эстонии 2024“ были награждены самые выдающие предприятия страны. Звание „Предприятие года“ присвоено производителю электрооборудования Harju Elekter, показавшему отличные результаты в дигитализации своего производства.
По словам председателя правления Фонда предпринимательства и инноваций Кати Кусмин, Harju Elekter является примером для производственных предприятий. „Для вывода нашей экономики на новый уровень дигитализация отраслей является одной из важнейших задач. Это позволяет повысить производительность, снизить затраты и ускорить внедрение инноваций, которые являются ключевыми факторами для выхода на международный рынок“, - сказал Кусмин.
Исполнительный директор Центрального союза работодателей Хандо Суттер пояснил, что Harju Elekter является хорошим примером того, как компания с многолетней историей может быть лидером в области автоматизации, дигитализации и инноваций: „Особенно в нынешнее сложное время в экономике выделение достижений таких вдохновляющих образцов для подражания очень важно, поскольку это помогает привлечь другие компании и тем самым повысить конкурентоспособность экономики“.
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