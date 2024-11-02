Ушел из жизни собиратель русского архива Александр Дормидонтов

К движению хиппи он примкнул еще в советское время - в 60-х годах прошлого столетия. Тогда же он начал собирать все изданное в Эстонии на русском языке, передает RusERR со ссылкой на „Актуальную камеру“.

После восстановления независимости Эстонии неоднократно баллотировался на выборах в Рийгикогу и Таллиннское горсобрание от самых разных политических сил, но никогда не избирался. Последние годы был членом Свободной партии.

В 2014 году Дормидонтов был награжден Орденом Белой звезды пятой степени. В 2016-м у него был обнаружен рак.

В 2018-м Дормидонтов передал свою коллекцию документов, связанных с историей и бытом русских жителей Эстонии, Таллиннскому городскому архиву.

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