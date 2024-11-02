Исследования эстонских ученых: русская речь в Таллинне звучит часто, но вывесок на русском мало

По данным последней переписи населения, в Эстонии используется 243 языка, хотя многие из них остаются незамеченными. Наталья Чуйкина, доцент Таллиннского университета, и профессор Капитолина Федорова исследуют многоязычие в Таллинне. Они попросили студентов составить карту языков, которые видны на вывесках и слышны в разных районах города. Об этом рассказывает RusERR.

Результаты показали, что английский язык чрезмерно представлен на вывесках, хотя его не так много в разговорной речи. Напротив, русский язык звучит чаще, но его вывесок мало — они обычно сопровождаются текстом на эстонском, что соответствует закону о языке. Другие языки, такие как немецкий и финский, встречаются реже и в основном в Старом городе или на вывесках, ориентированных на финских клиентов.

Исследователи оценили языковое разнообразие в нескольких конкретных местах, таких как торговые центры и рынки. Выяснилось, что в центре Järve преобладают эстонские языки, в Lasnamäe — русские, а в Nautica можно услышать различные языки, включая финский и английский. Интересно, что украинский язык не был зафиксирован, несмотря на наличие беженцев.

Для сбора данных студенты использовали приложение LinguaSnap, позволяющее им добавлять фотографии вывесок на карту. Ученые планируют развивать это приложение, чтобы упростить сбор информации о языковом ландшафте города.

Федорова подчеркивает, что важно повышать осведомленность о многоязычии, чтобы люди могли лучше понимать, как работают языки и как их восприятие отличается у людей из разных культур. Исследование подтверждает, что многоязычие — это норма и ресурс, который следует воспринимать как способ обогащения, а не угрозу.

Капитолина Федорова и Наталья Чуйкина представили свое исследование в журнале Journal of Eurasian Studies.

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