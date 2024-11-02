В сентябре Эстония оказалась в первой пятерке стран еврозоны по уровню безработицы

В сентябре 2024 года по оценкам Евростата в Евросоюзе было 13,042 миллиона безработных, из которых 10,884 миллиона проживают в странах еврозоны. Уровень безработицы в ЕС составил 5,9%, что на 0,2 процентного пункта ниже по сравнению с сентябрем 2023 года, при этом в месячном исчислении показатель остался неизменным. Об этом пишет RusERR.

Лидером по уровню безработицы в еврозоне стала Испания (11,2%), за ней следуют Греция (9,3%) и Финляндия (8,6%). Эстония, вместе с Францией, имеет уровень безработицы в 7,6%. Самый низкий уровень был зафиксирован на Мальте — 3%.

В Эстонии уровень безработицы остался на уровне августа, без работы в сентябре находились 58 тысяч человек, что на 9 тысяч больше, чем год назад.

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