Премьер-министр Михал в Латвии: Rail Baltic должна быть готова к 2030 году
Рига, 1 ноября 2024 года –Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в ходе сегодняшнего визита в Латвию обсудил с латвийской коллегой Эвикой Силиня общие приоритеты Эстонии и Латвии в Европейском союзе и НАТО, поддержку Украины, ход реализации энергетических и транспортных проектов стран Балтии, а также возможности расширения двустороннего сотрудничества.
„Мы хорошие соседи, друзья и союзники. Наши совместные усилия делают нас сильнее, а наш совместный голос слышно лучше. В феврале следующего года мы синхронизируем наши электроэнергетические системы с континентальной Европой. Это отличный пример того, как в тесной координации между тремя балтийскими странами мы можем достичь наших целей“, - сказал Кристен Михал на пресс-конференции после встречи премьер-министров.
Участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках переговоров по следующему долгосрочному бюджету Европейского союза. У Эстонии и Латвии много общих приоритетов, включая инфраструктуру, поддержку регионов, граничащих со странами-агрессорами, помощь Украине, дополнительное финансирование сферы обороны и унификацию прямых сельскохозяйственных пособий, которые в настоящее время являются в странах Балтии самыми низкими в ЕС. „Среди прочего, наша общая цель – обеспечить постоянную поддержку общих инфраструктурных проектов в странах Балтии. Успешное продолжение строительства Rail Baltic и получение максимально возможного финансирования потребует от всех нас дополнительных усилий. Ясность в вопросе о том, как обеспечить работоспособность главной железнодорожной линии к 2030 году, необходима для получения дальнейшего финансирования из средств следующего тура программы Фонда соединения Европы, а также из других финансовых источников“, – подчеркнул Михал.
По словам премьер-министра Эстонии, он рад, что эстонские инвестиции в Латвию растут, и подчеркнул, что мы готовы способствовать росту латвийских инвестиций в Эстонию. „Весной в новом здании нашего посольства в Риге откроется бизнес-центр, который будет предоставлять информацию о возможностях эстонской бизнес-среды и поддерживать установление деловых контактов. Надеюсь, что открытие железнодорожного сообщения между Тарту и Ригой будет способствовать укреплению связей“, – сказал он. По словам Михала, имеются хорошие перспективы для сотрудничества в области возобновляемой энергетики и других зеленых технологий. „Сегодня Utilitas открыл в Латвии парк аккумуляторов мощностью в 10МВт, который способствует развитию энергосистемы, основанной именно на возобновляемой энергии. Также хорошие перспективы сотрудничества предлагают информационные технологии и оборонный сектор“.
Визит премьер-министра в Латвию начался с посещения полигона 5G на военной базе Адажи, где он вместе с Эвикой Силиня принял участие в мероприятии „2024 NATO DiBaX - Digital Backbone Experimentation“, в ходе которого проверяется использование новых технологий в военных целях. Михал подчеркнул важность достаточных инвестиций в оборону и поддержки оборонной промышленности. „В Украине формируется будущее современной войны. Сохранение технологического превосходства необходимо для противостояния российской угрозе. Развитие оборонной промышленности является приоритетом для нашего правительства. Мы строим оборонный промышленный парк, а в начале следующего года запустим инвестиционный фонд в оборонную промышленность объемом 100 миллионов евро. Наши компании готовы сотрудничать с НАТО и странами-союзниками для разработки инновационных решений“.
Михал поблагодарил Силиня также за то, что Латвия взяла на себя обязательства по миссии воздушной безопасности Балтии в то время, когда база Эмари в Эстонии находилась на ремонте.
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