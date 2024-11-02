Премьер-министр Михал в Латвии: Rail Baltic должна быть готова к 2030 году

„Мы хорошие соседи, друзья и союзники. Наши совместные усилия делают нас сильнее, а наш совместный голос слышно лучше. В феврале следующего года мы синхронизируем наши электроэнергетические системы с континентальной Европой. Это отличный пример того, как в тесной координации между тремя балтийскими странами мы можем достичь наших целей“, - сказал Кристен Михал на пресс-конференции после встречи премьер-министров.

Участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках переговоров по следующему долгосрочному бюджету Европейского союза. У Эстонии и Латвии много общих приоритетов, включая инфраструктуру, поддержку регионов, граничащих со странами-агрессорами, помощь Украине, дополнительное финансирование сферы обороны и унификацию прямых сельскохозяйственных пособий, которые в настоящее время являются в странах Балтии самыми низкими в ЕС. „Среди прочего, наша общая цель – обеспечить постоянную поддержку общих инфраструктурных проектов в странах Балтии. Успешное продолжение строительства Rail Baltic и получение максимально возможного финансирования потребует от всех нас дополнительных усилий. Ясность в вопросе о том, как обеспечить работоспособность главной железнодорожной линии к 2030 году, необходима для получения дальнейшего финансирования из средств следующего тура программы Фонда соединения Европы, а также из других финансовых источников“, – подчеркнул Михал.