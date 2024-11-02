Хельме: местные украинцы также не должны голосовать на муниципальных выборах
Председатель Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме заявил, что национал-консерваторы готовы поддержать поправки к Конституции, касающиеся избирательного права, при условии, что они исключат право голоса для граждан третьих стран. Он также отметил, что не поддерживает предложение сохранить право голоса на местных выборах для граждан Украины, проживающих в Эстонии.
Мартин Хельме из EKRE заявил, что его партия поддерживает ограничение избирательного права на местных выборах, разрешая голосовать только гражданам Эстонии и стран ЕС. Он считает, что предоставление права голоса гражданам третьих стран, включая Украину, является ошибочным. Об этом пишет RusERR,
Хендрик Террас из партии Eesti 200, возглавляющий конституционную комиссию, сообщил о подготовке законопроекта для изменения Конституции, чтобы в будущем можно было заключить соглашения с определёнными странами, например, с Украиной. Это дало бы украинским гражданам, проживающим в Эстонии, право голосовать на местных выборах. В законопроекте также учитываются граждане стран НАТО, ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, которые постоянно живут в Эстонии.
Хельме резко выступил против идеи предоставить украинцам право голоса, ссылаясь на возможное влияние российской пропаганды на русскоязычное украинское население.
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