Мартин Хельме из EKRE заявил, что его партия поддерживает ограничение избирательного права на местных выборах, разрешая голосовать только гражданам Эстонии и стран ЕС. Он считает, что предоставление права голоса гражданам третьих стран, включая Украину, является ошибочным. Об этом пишет RusERR,

Хендрик Террас из партии Eesti 200, возглавляющий конституционную комиссию, сообщил о подготовке законопроекта для изменения Конституции, чтобы в будущем можно было заключить соглашения с определёнными странами, например, с Украиной. Это дало бы украинским гражданам, проживающим в Эстонии, право голосовать на местных выборах. В законопроекте также учитываются граждане стран НАТО, ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, которые постоянно живут в Эстонии.

Хельме резко выступил против идеи предоставить украинцам право голоса, ссылаясь на возможное влияние российской пропаганды на русскоязычное украинское население.

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