Двое депутатов Рийгикогу отправятся в США наблюдать за президентскими выборами

„Наблюдение за выборами со стороны ОБСЕ позволяет убедиться в том, что выборы проводятся максимально прозрачно. Так граждане смогут доверять результатам. С учетом того, что ни один из кандидатов не имеет значительного преимущества, обеспечение достоверности результатов имеет особо важное значение“, – сказал руководитель делегации Эстонии в ПА ОБСЕ Мати Райдма. Он добавил, что ПА ОБСЕ имеет многолетний опыт и выработанную эффективную методику наблюдения за выборами.

В рамках миссии ПА ОБСЕ в США за выборами будет наблюдать около 150 членов национальных парламентов из более чем 40 государств. Это – самая большая в истории делегация членов ассамблеи. Всего в международной наблюдательной миссии ОБСЕ примет участие более 250 наблюдателей. Цель миссии – проследить, чтобы выборы проходили в соответствии с демократическими принципами, зафиксированными в Копенгагенском документе ОБСЕ от 1990 г.

После подробных информационных семинаров и встреч в Вашингтоне в понедельник наблюдатели займут свои посты по всему государству. Особое внимание наблюдатели уделят среде проведения кампании, правовым рамкам, организации выборов, технологиям голосования и процедурам в день выборов.

С 1993 года наблюдательные миссии составляют важную часть работы ОБСЕ. Наблюдение за выборами в США проводится в десятый раз.

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