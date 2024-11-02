Новости Эстонии
02.11.2024, 09:09

ФОТО | Первый снег выпал во многих уголках Эстонии, осадки продолжаются

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ФОТО: Tark Tee

Начавшийся в пятницу шторм ознаменовался первым снегом. Если вчера снег покрывал только Ида-Вирумаа, то сегодня земля побелела и в других местах.

По словам синоптика Агентства окружающей среды Кайро Кийтсака, начиная с ночи снег выпадет также в Харьюмаа, Ярвамаа и Вирумаа. Оттуда снежные облака постепенно переместятся оттуда в юго-юго-восточном направлении. Дороги заснеженные и местами скользкие! Более подробно о сегодняшней погоде и о последствиях шторма читайте ЗДЕСЬ.

Перед тем, как садиться за руль, рекомендуется ознакомиться с дорожными условиями на портале Tark Tee: https://tarktee.ee/

Смотрите фотографии, как по всей Эстонии выпал первый снег!

Аэгвийду 2 ноября 2024.

Первый снег в Нарве 1 ноября.
Нарва 2 ноября в 8.15.
Куусалу 2 ноября 2024.
Куусалу 2 ноября 2024.
Ко второму ноября в Ида-Вирумаа, в Алутагузе, выпало столько снега, что даже удалось слепить снеговика.
Шоссе Водава-Мерикюла в Нарва-Йыэсуу в 7.21.
Нарва-Йыэсуу, 1 ноября 22:29.
Первый снег в Аравете в Ярвамаа.
Аравете 2 ноября 8:30.

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