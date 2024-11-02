ФОТО | Первый снег выпал во многих уголках Эстонии, осадки продолжаются(3)
Начавшийся в пятницу шторм ознаменовался первым снегом. Если вчера снег покрывал только Ида-Вирумаа, то сегодня земля побелела и в других местах.
По словам синоптика Агентства окружающей среды Кайро Кийтсака, начиная с ночи снег выпадет также в Харьюмаа, Ярвамаа и Вирумаа. Оттуда снежные облака постепенно переместятся оттуда в юго-юго-восточном направлении. Дороги заснеженные и местами скользкие! Более подробно о сегодняшней погоде и о последствиях шторма читайте ЗДЕСЬ.
Перед тем, как садиться за руль, рекомендуется ознакомиться с дорожными условиями на портале Tark Tee: https://tarktee.ee/
Смотрите фотографии, как по всей Эстонии выпал первый снег!
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