ФОТОГАЛЕРЕЯ | В Эстонии бушует буря, в Ида-Вирумаа сильный снегопад

Агентство окружающей среды выпустило предупреждение об опасной погоде на сегодня и завтра. Помимо сильного ветра ожидается град, гроза, дождь и снег. Дороги будут скользкие. К вечеру ветер усилится, во многих местах его скорость будет достигать 25 м/с. Поздним вечером на островах и западном побережье возможны порывы ветра до 30 м/с. Ночью и ранним утром на островах и западном побережье порывы северо-западного и северного ветра могут достигать 35 м/с. Завтра ветер постепенно ослабнет. Ожидается мокрый снег с дождем.

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По состоянию на 20:00 более 4000 домохозяйств по всей Эстонии уже остались без электричества. Кроме того, стало известно, что сообщение с Хийумаа нарушено. Компания TS Laevad сообщила, что сегодня в 20:30 и 22:00 на линии Рохукюла-Хельтермаа отправлений не будет из-за сильного ветра. Судьба утреннего рейса в 6:30 станет известна ориентировочно в 6:00. TS Laevad просит следить за актуальной информацией на сайте praamid.ee.

По состоянию на 22:00 в Ида-Вирумаа усиливается снегопад. Восточный ветер относительно спокойный, но холодный. Дороги скользкие! Департамент транспорта просит водителей на летних шинах в этом регионе быть предельно осторожными и по возможности отложить все поездки. Если нет возможности запланировать поездку на более позднее время, водителю необходимо быть предельно внимательным и выбирать стиль вождения, соответствующий дорожным условиям.

Поскольку температура на дороге опускается ниже нуля, высок риск образования льда. Участникам дорожного движения рекомендуется при необходимости снижать скорость движения, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию.

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