ФОТО | В Таллинне сломанная ветром толстая ветка дерева разбила лобовое стекло автобуса

Это случилось сегодня в 18.05 недалеко от ведущих на Певческое поле ворот Ору. Толстая ветвь дерева, сломанная штормовым ветром, разбила ветровое стекло автобуса 35-го маршрута. Никто не пострадал, пассажиры отделались испугом.

Как сообщил порталу Delfi читатель, неожиданно раздался громкий скрежет, как будто что-то попало под колеса, водитель резко затормозил. Вышедшие из автобуса пассажиры увидели, что ветка дерева разбила переднее стекло.

Как сообщил Таллиннский департамент транспорта, из-за происшествия автобусы 35-го маршрута опаздывают.

Агентство окружающей среды предупредило об опасных погодных условиях. Помимо сильного ветра, ожидается град, гроза, дождь и снег. На дорогах — опасность обледенения. Вечером ветер усилится, во многих местах его скорость составит до 25 м/с. Поздно вечером на островах и побережье Западной Эстонии скорость ветра может достигать 30 м/с.

Ночью и ранним утром на островах и побережье Западной Эстонии порывы северо-западного и северного ветра могут достигнуть 30-35 метров в секунду. Завтра в течение дня ветер постепенно ослабеет. Местами пройдет мокрый снег с дождем.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.