ВИДЕО и ФОТО | В Таллинне снова открыт железнодорожный переезд Тонди. Качество жизни в районе заметно повысится(8)
Завершились начавшиеся летом 2023 года строительные работы по созданию многоуровневого железнодорожного переезда Тонди. Утром 1 ноября корреспонденты Delfi отправились на переезд, чтобы своими глазами увидеть, как организовано дорожное движение.
Для обеспечения безопасности при пересечении железной дороги на улице Тонди был построен новый железнодорожный туннель. Созданы новые безопасные тротуары и велосипедные дорожки, парковки, пандусы и лестницы для доступа к платформе.
„Этот проект заметно повысит качество жизни в этом районе: больше не придется стоить перед шлагбаумом в ожидании пока пройдет поезд. Теперь можно свободно пройти или проехать через просторный тоннель. Новое уличное освещение, пешеходные переходы и отдельные дорожки для разных видов транспорта сделают повседневную жизнь людей более комфортной и безопасной“, сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.
Вице-мэр совершенно верно сказал, что ситуация с безопасностью на железнодорожной станции значительно улучшилась, но от внимания журналиста Delfi не укрылось, что на трамвайной остановке с безопасностью не все в порядке. Если идти со стороны Кристийне, то для того чтобы сесть на трамвай, самый быстрый путь к остановке через рельсы. Можно, конечно, идти и в обход, но этим утром журналист обратил внимание на то, что сразу несколько человек шли к остановке коротким и не самым безопасным путем.
„Пешеходные дорожки проложены в соответствии с проектом, но при необходимости можно добавить дополнительные указатели. Пока еще рано делать выводы на этот счет“, - сказал Мартин Нелис, главный специалист отдела организации дорожного движения Таллиннского департамента транспорта.
В рамках проекта было реконструировано около 300 метров улицы Тонди, а также обновлен участок улицы Котка от 22-го до 44-го дома. Кроме того, были обновлены канализационные и водопроводные сети, построены насосная станция и водоотвод, эти работы профинансировало предприятие Tallinna Vesi. На улице Тонди реконструировали трамвайные пути и стрелку. Благодаря новому, более низкому ограждению вдоль дороги теперь лучше виден историческая усадьба Тонди, расположенная по адресу улица Котка, 44.
„С завтрашнего дня районы Кесклинн и Кристийне вновь соединятся, а организация движения в этом районе станет более плавной и, самое главное, безопасной. На наших глазах привычные для пешеходов и велосипедистов наземные переходы через железную дорогу уходят в прошлое. Чтобы добиться более быстрого железнодорожного сообщения в будущем, мы должны быть готовы к тому, что движение, в том числе велосипедное, будет организовано не только через железнодорожные пути, но и под виадуком. Надеемся, что жители быстро привыкнут к этой новой системе“, - сказал старейшина района Кесклинн Сандер Андла.
„Жители Кристийне с нетерпением ожидали завершения работ по реконструкции переезда на улице Тонди. Благодаря этому проекту движение по одной из ключевых транспортных артерий Таллинна стало безопаснее для всех – пешеходов, велосипедистов и автомобилистов. Обновленный переезд также повышает привлекательность района Тонди, который динамично развивается“, – добавила старейшина района Кристийне Рената Лукк.
Заказчиком проекта - Департамент окружающей среды и коммунальных услуг Таллинна, строительные работы выполнила фирма Leonhard Weiss. Общая стоимость работ составила 10 миллионов евро с учетом налога с оборота. Проект профинансировали город Таллинн и предприятие Tallinna Vesi.
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