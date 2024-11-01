ВИДЕО и ФОТО | В Таллинне снова открыт железнодорожный переезд Тонди. Качество жизни в районе заметно повысится

Для обеспечения безопасности при пересечении железной дороги на улице Тонди был построен новый железнодорожный туннель. Созданы новые безопасные тротуары и велосипедные дорожки, парковки, пандусы и лестницы для доступа к платформе.

„Этот проект заметно повысит качество жизни в этом районе: больше не придется стоить перед шлагбаумом в ожидании пока пройдет поезд. Теперь можно свободно пройти или проехать через просторный тоннель. Новое уличное освещение, пешеходные переходы и отдельные дорожки для разных видов транспорта сделают повседневную жизнь людей более комфортной и безопасной“, сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Вице-мэр совершенно верно сказал, что ситуация с безопасностью на железнодорожной станции значительно улучшилась, но от внимания журналиста Delfi не укрылось, что на трамвайной остановке с безопасностью не все в порядке. Если идти со стороны Кристийне, то для того чтобы сесть на трамвай, самый быстрый путь к остановке через рельсы. Можно, конечно, идти и в обход, но этим утром журналист обратил внимание на то, что сразу несколько человек шли к остановке коротким и не самым безопасным путем.

„Пешеходные дорожки проложены в соответствии с проектом, но при необходимости можно добавить дополнительные указатели. Пока еще рано делать выводы на этот счет“, - сказал Мартин Нелис, главный специалист отдела организации дорожного движения Таллиннского департамента транспорта.

В рамках проекта было реконструировано около 300 метров улицы Тонди, а также обновлен участок улицы Котка от 22-го до 44-го дома. Кроме того, были обновлены канализационные и водопроводные сети, построены насосная станция и водоотвод, эти работы профинансировало предприятие Tallinna Vesi. На улице Тонди реконструировали трамвайные пути и стрелку. Благодаря новому, более низкому ограждению вдоль дороги теперь лучше виден историческая усадьба Тонди, расположенная по адресу улица Котка, 44.