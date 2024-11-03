Оборона внесла рекордные около 400 миллионов евро в экономику Эстонии

„Статистика последних трех лет показывает, что примерно половина оборонных инвестиций и хозяйственных расходов возвращается в экономику Эстонии. Нам важно не только поддерживать оборонную промышленность, но и способствовать экономике Эстонии в целом“, — отметил министр обороны Ханно Певкур, добавив, что в 2021–2023 годах в экономику Эстонии вернулось 836 миллионов евро оборонных средств.

„Сотрудников для национальной обороны можно найти в разных секторах и по всей Эстонии. По статистике 2023 года, товары и услуги закупались у 2352 эстонских компаний. Наших крупнейших партнеров можно найти в разных уголках страны — например, Nordecon является основным подрядчиком по строительству складов, швейное предприятие из Вильянди Galvi-Linda производит униформу для Сил обороны, а крупными партнёрами по продовольствию являются Eesti Pagar из Ярвамаа и Nõo Lihatööstus из Тартумаа“, — добавил Певкур.

Наиболее значимой сферой военной обороны в экономике Эстонии в 2023 году стало строительство и управление инфраструктурой на общую сумму 144 миллиона евро. Почти все (97,9%) подрядчики по развитию оборонной инфраструктуры, строительные компании и управляющие фирмы были местными поставщиками. Оборонное оборудование закупалось у эстонских компаний на сумму 130 миллионов евро, а хозяйственные расходы составили 86,5 миллиона евро, из которых 86% вернулись в экономику Эстонии.

„Взаимосвязь между военной обороной и эстонским предпринимательством подчёркивается тем, что 96,8% продовольствия и питания закупаются у местных компаний. 30% всей продукции местных производителей потребляется в столовых Сил обороны. Практически каждая третья картошка, котлета или ломтик хлеба местного производства попадает на стол военных“, — отметил Певкур.

Кайтселийт закупил товары, оборудование и услуги на сумму 20,8 миллиона евро, и все 100% этих закупок пришлись на эстонских поставщиков.