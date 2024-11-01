ФОТОФАКТ | Реальность Ида-Вирумаа: очередь для записи на прием к психиатру в Йыхви занимают в семь утра

В комментариях к ее посту другие пользователи высказывают сожаление, что людям приходится в плохую погоду стоять в длинной очереди на улице, или жалуются на то, что к психиатру, а часто и к другим специалистам, сложно попасть.

Например, женщина пишет, что в сервисе terviseportaal не получается записаться, потому что система виснет.

„200 звонков с 7.50 - так и не смогла дозвониться!!! Вот это нормально вообще???!!!“ - пишет другая женщина в комментариях о своей попытке записаться на прием к врачу по телефону.

RusDelfi сделал запрос в Ида-Вирускую центральную больницу с просьбой прокомментировать ситуацию по нехватке в регионе врачей-психиатров. Сотрудник больницы пообещала дать разъяснения в течение следующей недели.

В феврале этого года RusDelfi общался с главным врачом и психиатром Ахтмеской больницы Георгием Белоцерковским. Психиатр тогда отметил, что в Ида-Вирумаа не хватает врачей его профиля, и это серьезная проблема. По мнению Белоцерковского, это большая проблема, психиатры нужны в Ида-Вирумаа, тем более, что много людей здесь находится в домах попечения, а им нужна квалифицированная помощь.

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