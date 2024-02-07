Награжденный психиатр Георгий Белоцерковский: „В Ида-Вирумаа не хватает врачей нашего профиля“

Белоцерковский работает в психиатрической больнице с 18 лет. Начинал с патопсихологической лаборатории, успел параллельно с учебой в университете поработать медбратом. После третьего курса проходил практику в психиатрической больнице, в которой и остался работать. Его фамилия как легенда в Кохтла-Ярве, ее знают, пожалуй, все в городе, даже если ни разу не были на приеме у психиатра. „Тебя отвезут к Белоцерковскому“ – так говорят в городе, когда поведение человека выходит за рамки привычно правильного.

– Я не ожидал такого внимания. Обычно врачей нашей сферы обходят вниманием. Мы, конечно, не хирурги, их работа, безусловно, крайне важна, но нас как будто бы не видно обычно среди других врачей. И поэтому то, что заметили – очень приятно и неожиданно. В Ида-Вирумаа не хватает врачей нашего профиля, и это серьезная проблема. В Нарве работает один психиатр, в Кохтла-Ярве два работают амбулаторно, четыре врача – стационарно. Есть один специалист в Раквере. И это, я считаю, очень большая проблема, нужны ещё врачи, тем более, что у нас много людей сейчас находятся в домах попечения, а им нужна наша помощь. Возможно, потому, что в других регионах Эстонии стоимость ухода в таких заведениях выше, и к нам, в Ида-Вирумаа, едет больше желающих. Мы пока справляемся насколько хватает сил. Считаю, что в этом мы молодцы, и это можно назвать нашим успехом. Но бывает сложно, всё-таки нас мало, нужно больше врачей.