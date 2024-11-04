04.11.2024, 09:35
Крупная компания, работающая в Эстонии, ужесточила правила удаленной работы. Изменения вызвали недовольство
ФОТО: NRQEMI | SHUTTERSTOCK VIA PUZZLEPIX 4 min
Если раньше работники предприятия Ericsson Eesti могли трудиться из дома 50% рабочего времени, то с конца лета компания ужесточила условия. Отныне нужно приходить на рабочее место в режиме 60/40, то есть по сути три раза в неделю, пишет Ärileht.
Новые более строгие правила касаются не только работающего в Эстонии предприятия, они сначала начали действовать на родине концерна — в Швеции. Решение вызвало общественное недовольство, поскольку вынуждает проводить собрания в автомобилях или туалетах, пишет издание Computerworld.
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