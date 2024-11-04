Крупная компания, работающая в Эстонии, ужесточила правила удаленной работы. Изменения вызвали недовольство

Новые более строгие правила касаются не только работающего в Эстонии предприятия, они сначала начали действовать на родине концерна — в Швеции. Решение вызвало общественное недовольство, поскольку вынуждает проводить собрания в автомобилях или туалетах, пишет издание Computerworld .

Проработавшая в компании 17 лет Джессика Нюгрен рассказала изданию, что самая большая проблема сейчас именно с удаленными сотрудниками, которые раньше работали в компании, но теперь объём работы либо сократился, либо и вовсе пропал. Поэтому многим приходится ездить в офис в другом городе. „Таким образом, они вынуждены тратить на дорогу пять-шесть часов в день, три дня в неделю. И когда они наконец добираются, офис может быть полон“, - говорит она.