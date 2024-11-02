Кайтселийт получил первые беспилотники, приобретенные благодаря продажам товаров с цифровым камуфляжем

„Вот уже два года беспилотники интенсивно используются и постоянно эволюционируют в ходе военных действий в Украине. Я благодарен поддерживающим Фонд резервистов жителям и компаниям Эстонии. Приобретаемые этим фондом беспилотники позволяют расширить обучение операторов БПЛА и повысить квалификацию как резервистов, так и членов Кайтселийта“, — заявил глава Кайтселийта генерал-майор Ильмар Тамм.

В общей сложности на пожертвования, полученные Фондом резервистов, для Кайтселийта были приобретены четыре оснащенных тепловизорами разведывательных беспилотника DJI Mavic3 и 20 ударных беспилотников Quadix Stellar. Также осуществляются закупки необходимых систем управления и наземных станций, аккумуляторов и лицензий на использование оборудования. Суммарная стоимость составляет 48 000 евро. В ближайшем будущем будут приобретаться дополнительные беспилотники на поступающие в фонд пожертвования.

„Различные эстонские компании создали возможность для каждого жителя нашей страны внести небольшой, но важный вклад в государственную оборону, выбирая всевозможную продукцию с цифровым камуфляжем или присоединившись, например, к программе банка Coop – Kaardivägi. Совместные мероприятия Фонда резервистов и Целевого учреждения развития государственной обороны укрепляют оборону нашего государства, в том числе через обучение и оснащение резервистов, а также повышение сплоченности“, — отметил руководитель Целевого учреждения развития государственной обороны Майт Пальтс добавив, что поставка первых беспилотников – это пример того, как даже скромные пожертвования могут превращаться в большие достижения, которые действительно усиливают нашу безопасность.