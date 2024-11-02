Кайтселийт получил первые беспилотники, приобретенные благодаря продажам товаров с цифровым камуфляжем
Кайтселийт получил от Фонда резервистов первые 20 ударных беспилотников и четыре оснащенных тепловизорами разведывательных беспилотника для нужд государственной обороны и обучения операторов БПЛА. Весной этого года многие эстонские компании выпустили ряд товаров с цифровым камуфляжем, часть доходов от продаж которых направляется на поддержку эстонских резервистов и обороны нашего государства.
„Вот уже два года беспилотники интенсивно используются и постоянно эволюционируют в ходе военных действий в Украине. Я благодарен поддерживающим Фонд резервистов жителям и компаниям Эстонии. Приобретаемые этим фондом беспилотники позволяют расширить обучение операторов БПЛА и повысить квалификацию как резервистов, так и членов Кайтселийта“, — заявил глава Кайтселийта генерал-майор Ильмар Тамм.
В общей сложности на пожертвования, полученные Фондом резервистов, для Кайтселийта были приобретены четыре оснащенных тепловизорами разведывательных беспилотника DJI Mavic3 и 20 ударных беспилотников Quadix Stellar. Также осуществляются закупки необходимых систем управления и наземных станций, аккумуляторов и лицензий на использование оборудования. Суммарная стоимость составляет 48 000 евро. В ближайшем будущем будут приобретаться дополнительные беспилотники на поступающие в фонд пожертвования.
„Различные эстонские компании создали возможность для каждого жителя нашей страны внести небольшой, но важный вклад в государственную оборону, выбирая всевозможную продукцию с цифровым камуфляжем или присоединившись, например, к программе банка Coop – Kaardivägi. Совместные мероприятия Фонда резервистов и Целевого учреждения развития государственной обороны укрепляют оборону нашего государства, в том числе через обучение и оснащение резервистов, а также повышение сплоченности“, — отметил руководитель Целевого учреждения развития государственной обороны Майт Пальтс добавив, что поставка первых беспилотников – это пример того, как даже скромные пожертвования могут превращаться в большие достижения, которые действительно усиливают нашу безопасность.
Благодаря ключевым партнерам Фонда резервистов, которые представили различные товары с цифровым камуфляжем и поддержали фонд за счет их продаж, было собрано более 60 000 евро, причем в ближайшем будущем планируется закупить еще больше беспилотников для Кайтселийта. Кроме того, Фонд резервистов финансирует подготовку офицеров резерва с помощью стипендий, повышения сплоченности и признания лучших резервистов и резервных подразделений.
Фонд резервистов поддерживают следующие компании, выпускающие продукцию с цифровым камуфляжем: A le Coq, Apotheka, Balbiino AS, Coop Pank, Goldtime, Linnamäe Lihatööstus и Nordic Milk (Tere piim).
Фонд резервистов был учрежден совместно Министерством обороны и Целевым учреждением развития государственной обороны с целью предоставить всем жителям и компаниям в Эстонии дополнительную возможность поддержать основной ресурс обороны нашей страны, то есть резервистов, тем самым укрепляя обороноспособность Эстонии.
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