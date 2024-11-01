Что будет с монахинями Пюхтицкого монастыря? МВД прокомментировало заявление о невозможности выйти из подчинения Московскому Патриархату

Пюхтицкий Успенский женский монастырь в Куремяэ еще раз подчеркнул на днях, что не может выйти из прямого подчинения московского патриарха, поскольку, по словам настоятельницы монастыря игуменьи Филареты, устав монастыря также не предусматривает возможности обращения к патриарху с такой просьбой.