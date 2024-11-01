01.11.2024, 16:30
Что будет с монахинями Пюхтицкого монастыря? МВД прокомментировало заявление о невозможности выйти из подчинения Московскому Патриархату(22)
ФОТО:
Пюхтицкий Успенский женский монастырь в Куремяэ еще раз подчеркнул на днях, что не может выйти из прямого подчинения московского патриарха, поскольку, по словам настоятельницы монастыря игуменьи Филареты, устав монастыря также не предусматривает возможности обращения к патриарху с такой просьбой.
„У членов монастыря нет своей воли, мы живем в послушании. Поэтому у монастыря нет права отправлять такое обращение“.
Каковы будут ответные шаги государства и какая судьба ждет монахинь, среди которых - граждане Эстонии?
Будут ли их выселять насильно? Может ли государство своей волей закрыть монастырь? Такие вопросы RusDelfi задал министерству внутренних дел.
Уже заказано?