Новости Эстонии
01.11.2024, 16:30

Что будет с монахинями Пюхтицкого монастыря? МВД прокомментировало заявление о невозможности выйти из подчинения Московскому Патриархату

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Пюхтицкий Успенский женский монастырь
Пюхтицкий Успенский женский монастырь
ФОТО: Delfi Meedia

Пюхтицкий Успенский женский монастырь в Куремяэ еще раз подчеркнул на днях, что не может выйти из прямого подчинения московского патриарха, поскольку, по словам настоятельницы монастыря игуменьи Филареты, устав монастыря также не предусматривает возможности обращения к патриарху с такой просьбой.

„У членов монастыря нет своей воли, мы живем в послушании. Поэтому у монастыря нет права отправлять такое обращение“.

Каковы будут ответные шаги государства и какая судьба ждет монахинь, среди которых - граждане Эстонии?

Будут ли их выселять насильно? Может ли государство своей волей закрыть монастырь? Такие вопросы RusDelfi задал министерству внутренних дел.

И получил следующие ответы.

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RusDelfi
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