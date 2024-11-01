01.11.2024, 18:01
„На чаше весов наша общая безопасность“. Вице-канцлер Минюста упрекнул гендиректора PPA в нежелании взаимодействовать(3)
Семерым преступникам дали от тюремных ворот поворот.
ФОТО: | Delfi Meedia
„Сегодня в пятницу, 1 ноября, тюремная служба выполняла работу полиции“, - упрекнул Эгерта Беличева, гендиректора Департамента полиции и погранохраны (PPA), вице-канцлер Министерства юстиции Райт Куузе.
До недавнего времени конвоированием людей в суд занимались сотрудники полиции, однако с лета полиция, чтобы сэкономить на расходах, решила брать по пятницам выходной. Это привело к тому, что сегодня, 1 ноября, Светлану Бурцеву, обвиняемую в государственной измене, пришлось доставлять в суд сотрудникам тюремной службы.
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