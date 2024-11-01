Новости Эстонии
01.11.2024, 18:01

„На чаше весов наша общая безопасность“. Вице-канцлер Минюста упрекнул гендиректора PPA в нежелании взаимодействовать

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Семерым преступникам дали от тюремных ворот поворот.
Вице-канцлер Министерста юстиции Райт Куузе (справа) выступил с резкой критикой в адрес гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева.
Вице-канцлер Министерста юстиции Райт Куузе (справа) выступил с резкой критикой в адрес гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева.
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

„Сегодня в пятницу, 1 ноября, тюремная служба выполняла работу полиции“, - упрекнул Эгерта Беличева, гендиректора Департамента полиции и погранохраны (PPA), вице-канцлер Министерства юстиции Райт Куузе.

До недавнего времени конвоированием людей в суд занимались сотрудники полиции, однако с лета полиция, чтобы сэкономить на расходах, решила брать по пятницам выходной. Это привело к тому, что сегодня, 1 ноября, Светлану Бурцеву, обвиняемую в государственной измене, пришлось доставлять в суд сотрудникам тюремной службы.

В связи с этим обстоятельством вице-канцлер Министерства юстиции Райт Куузе направил сегодня гендиректору PPA Эгерту Беличеву письмо, в котором упрекнул полицию в том, что в последнее время она не домонстрирует готовности к сотрудничеству.

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