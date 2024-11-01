„На чаше весов наша общая безопасность“. Вице-канцлер Минюста упрекнул гендиректора PPA в нежелании взаимодействовать

До недавнего времени конвоированием людей в суд занимались сотрудники полиции, однако с лета полиция, чтобы сэкономить на расходах, решила брать по пятницам выходной. Это привело к тому, что сегодня, 1 ноября, Светлану Бурцеву, обвиняемую в государственной измене, пришлось доставлять в суд сотрудникам тюремной службы.