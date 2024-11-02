С учащимся Морской академии во время практики произошел тяжелый несчастный случай(2)
В сентябре этого года с учащимся Эстонской морской академии во время практики произошел серьезный несчастный случай. Проведенное инспекцией труда расследование выявило ряд недостатков в области техники безопасности и охраны труда при обучении и организации практики.
В сентябре этого года в порту Рохунеэме (волость Виймси, Харьюмаа) произошел несчастный случай, когда 23-летний молодой человек упал с судна и получил тяжелую травму. В тот момент в порту Рохунеэме проходило практическое занятие с первокурсниками Эстонской морской академии. Травму получил один из учащихся, который упал с палубы с высоты четырех метров, в результате чего он был доставлен в больницу.
Расследуя несчастный случай, Инспекция труда выявила ряд существенных недостатков как в инструктаже по технике безопасности и использовании средств индивидуальной защиты, так и в четком распределении ответственности между участвующими сторонами. Во-первых, Инспекция обнаружила, что инструктаж и обучение по технике безопасности были недостаточными, и к тому же знания в этой области у молодых людей не проверялись.
„Эстонская морская академия, конечно, проводила общий инструктаж учащихся по технике безопасности, но не проверила его результативность. Учебное заведение не удосужилось убедиться, что молодые люди поняли и осознали свою обязанность использовать средства, защищающие от падения. Учреждение „Государственный флот“, на чьей территории проходило практическое обучение, тоже не проверило, обладают ли учащиеся знаниями о том, как и зачем надо использовать средства защиты от падения с высоты“, - установила инспекция.
Инспекция труда также установила, что у учащихся отсутствовали средства индивидуальной защиты. Учащимся не было выдано ни в день, когда произошел несчастный случай, ни неделей ранее, когда началась практика, необходимое защитное снаряжение: в обоих случаях у них не было ни страховочных обвязок, ни касок.
„Государственный флот“, на территории которого имел место инцидент, признал, что выдача необходимого снаряжения для защиты от падения с высоты является его обязанностью, отмечает в своем сообщении Инспекция труда. Сотрудники государственной организации должны были на месте проинструктировать учащихся и проверить, умеют ли они правильно использовать защитное снаряжение.
Инспекция установила, что рулевая рубка судна имела страховочную линию для обеспечения работы на высоте, к которой практиканты должны были быть прикреплены с помощью страховочного снаряжения. Однако учащиеся ее не использовали, потому что им не выдали страховочное снаряжение, которое нужно было прикрепить к линии.
Инспекция труда также установила, что в день несчастного случая на месте проведения практики не было руководителя. „В день несчастного случая руководитель практики отсутствовал на рабочем месте. Речь идет о рабочей среде, где несовершеннолетним запрещено работать без руководителя практики. Там была опасность падения с высоты, которая, к сожалению, реализовалась — оставить молодых людей без присмотра было грубой ошибкой“, - говорится в сообщении Инспекции труда.
К тому же руководитель практики не убедился в безопасности, так как не выдал учащимся средства защиты от падения. „Для обеспечения безопасности работы он протянул веревку от носа до кормы по боковой стороне судна. Однако в качестве ограждения веревка не выполняет свою функцию обеспечения безопасности, так как она не предотвращает падение. Кроме того, она создает ложное впечателение безопасности у тех, кто находится на палубе судна“, - отметила инспекция.
В-пятых, Трудовая инспекция установила, что информация, содержащаяся в договоре о проведении практики, подписанном между Эстонской морской академией и „Государственным флотом“, была недостаточной.
„В договоре не была указана ответственность сторон за технику безопасности и охрану труда, отсутствовали другие организационные аспекты практики. Например, в нем не рассматривается вопрос о том, кто должен проводить инструктаж по технике безопасности, выдавать средства индивидуальной защиты и организовывать обучения по их использованию, а также кто должен выдавать практикантам рабочую одежду и рабочую обувь“.
Инспекция отмечает, что целью заключения договора является юридическая привязка и регулирование отношений для достижения между сторонами желаемого результата и снижения рисков в случае потенциальных споров. „Из-за того, что не было проведено необходимых действий по организации практики, не уделили или не смогли уделить внимание безопасности“, - делает вывод инспекция.
И последнее, что выявила Инспекция труда, это то, что обучение и инструктаж работников „Государственного флота“ в области техники безопасности и охраны труда были недостаточными. По мнению инспекции, другие работники „Государственного флота“ должны были вмешаться и запретить небезопасную деятельность, так как они видели, что на учащихся не было касок и не была исключена опасность падения.
„К несчастью привело стечение ряда обстоятельств. В данном случае мы имеем дело с несчастным случаем со счастливым концом — молодой человек выздоравливает, он не останется на всю жизнь с травмами. Но так бывает не всегда.
Некоторые несчастные случаи трубят о себе — и этот, конечно, один из них. Сейчас важно устранить все недочеты и снизить риски, чтобы подобный несчастный случай не повторился вновь“, - резюмирует Инспекция труда.
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