С учащимся Морской академии во время практики произошел тяжелый несчастный случай

„Государственный флот“, на территории которого имел место инцидент, признал, что выдача необходимого снаряжения для защиты от падения с высоты является его обязанностью, отмечает в своем сообщении Инспекция труда. Сотрудники государственной организации должны были на месте проинструктировать учащихся и проверить, умеют ли они правильно использовать защитное снаряжение.

Инспекция труда также установила, что у учащихся отсутствовали средства индивидуальной защиты. Учащимся не было выдано ни в день, когда произошел несчастный случай, ни неделей ранее, когда началась практика, необходимое защитное снаряжение: в обоих случаях у них не было ни страховочных обвязок, ни касок.

„Эстонская морская академия, конечно, проводила общий инструктаж учащихся по технике безопасности, но не проверила его результативность. Учебное заведение не удосужилось убедиться, что молодые люди поняли и осознали свою обязанность использовать средства, защищающие от падения. Учреждение „Государственный флот“, на чьей территории проходило практическое обучение, тоже не проверило, обладают ли учащиеся знаниями о том, как и зачем надо использовать средства защиты от падения с высоты“, - установила инспекция.

Расследуя несчастный случай, Инспекция труда выявила ряд существенных недостатков как в инструктаже по технике безопасности и использовании средств индивидуальной защиты, так и в четком распределении ответственности между участвующими сторонами. Во-первых, Инспекция обнаружила, что инструктаж и обучение по технике безопасности были недостаточными, и к тому же знания в этой области у молодых людей не проверялись.

В сентябре этого года в порту Рохунеэме (волость Виймси, Харьюмаа) произошел несчастный случай, когда 23-летний молодой человек упал с судна и получил тяжелую травму. В тот момент в порту Рохунеэме проходило практическое занятие с первокурсниками Эстонской морской академии. Травму получил один из учащихся, который упал с палубы с высоты четырех метров, в результате чего он был доставлен в больницу.

Инспекция установила, что рулевая рубка судна имела страховочную линию для обеспечения работы на высоте, к которой практиканты должны были быть прикреплены с помощью страховочного снаряжения. Однако учащиеся ее не использовали, потому что им не выдали страховочное снаряжение, которое нужно было прикрепить к линии.

Инспекция труда также установила, что в день несчастного случая на месте проведения практики не было руководителя. „В день несчастного случая руководитель практики отсутствовал на рабочем месте. Речь идет о рабочей среде, где несовершеннолетним запрещено работать без руководителя практики. Там была опасность падения с высоты, которая, к сожалению, реализовалась — оставить молодых людей без присмотра было грубой ошибкой“, - говорится в сообщении Инспекции труда.

К тому же руководитель практики не убедился в безопасности, так как не выдал учащимся средства защиты от падения. „Для обеспечения безопасности работы он протянул веревку от носа до кормы по боковой стороне судна. Однако в качестве ограждения веревка не выполняет свою функцию обеспечения безопасности, так как она не предотвращает падение. Кроме того, она создает ложное впечателение безопасности у тех, кто находится на палубе судна“, - отметила инспекция.

В-пятых, Трудовая инспекция установила, что информация, содержащаяся в договоре о проведении практики, подписанном между Эстонской морской академией и „Государственным флотом“, была недостаточной.

„В договоре не была указана ответственность сторон за технику безопасности и охрану труда, отсутствовали другие организационные аспекты практики. Например, в нем не рассматривается вопрос о том, кто должен проводить инструктаж по технике безопасности, выдавать средства индивидуальной защиты и организовывать обучения по их использованию, а также кто должен выдавать практикантам рабочую одежду и рабочую обувь“.