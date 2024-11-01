Перелеты бизнес-классом, пятизвездочные отели, личный водитель. В отношении Хенрика Хололея начато расследование за получение дорогих подарков от Катара

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) установило, что Хололей более двух десятков раз получал рейсы бизнес-класса и отдых по системе „все включено“ в Катаре на суммы, достигающие десятков тысяч евро. Взамен он передавал конфиденциальную информацию о ходе переговоров по т.н. соглашению об открытом небе в 2016-2019 гг., которое позволило Qatar Airways с 2021 года получить свободный доступ ко всем аэропортам Европейского союза.

Французская газета Libération сообщила, что получила доступ к конфиденциальному отчету OLAF о деятельности Хололея, в котором говорится, что Хололей якобы предоставлял конфиденциальные данные Катару в обмен на поездки бизнес-классом и роскошный отдых.

По данным Libération, начиная с февраля 2023 года Хололей получил девять рейсов бизнес-класса от Qatar Airways и Организации арабских авиаперевозчиков.

Как пишет Libération, OLAF установила, что Хололей совершил как минимум 25 оплаченных Катаром поездок, которых он не декларировал в Европейской комиссии. Кроме этого, как утверждается, оплачивалось размещение Хололея и его семьи в пятизвездочных отелях. По данным Libération, Хоролей, часто вместе с близкими, наслаждался спа-салонами, музеями, парками развлечений, ужинами в роскошных ресторанах и автомобилями с водителем.

Также Libération пишет, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен знала об обвинениях в адрес Хололея с июля.

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