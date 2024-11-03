Почему внезапно умерла 17-летняя девушка? Врачи: платные пакеты медицинских обследований дают ложное чувство безопасности(51)
Смерть 17-летней Хейди всего через два дня после того, как ей поставили диагноз „диабет“, показывает, что частные клиники не должны предлагать своим клиентам возможность сдать анализы крови без консультации врача.
„Со дня смерти Хейди я много думала о том, почему произошло то, чего не должно случиться с молодым человеком в Эстонии в 21 веке“.
Так говорит семейный врач Ирис Коорт, пациентом которой Хейди стала сразу после рождения.
О неожиданной смерти 11-классницы две недели назад писал Eesti Ekspress.
Для Хейди могло стать роковым то, что она не стала искать причину своей усталости у семейного врача, а обратилась в Synlab и сдала платный анализ крови, выбрав „Пакет усталости“.
Поскольку ее результаты были хорошими, семья объяснила продолжающуюся усталость Хейди школьным стрессом.