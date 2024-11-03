Почему внезапно умерла 17-летняя девушка? Врачи: платные пакеты медицинских обследований дают ложное чувство безопасности

„Со дня смерти Хейди я много думала о том, почему произошло то, чего не должно случиться с молодым человеком в Эстонии в 21 веке“.

Так говорит семейный врач Ирис Коорт, пациентом которой Хейди стала сразу после рождения.

О неожиданной смерти 11-классницы две недели назад писал Eesti Ekspress.

Для Хейди могло стать роковым то, что она не стала искать причину своей усталости у семейного врача, а обратилась в Synlab и сдала платный анализ крови, выбрав „Пакет усталости“.

Поскольку ее результаты были хорошими, семья объяснила продолжающуюся усталость Хейди школьным стрессом.

Была ли возможность распознать коварное заболевание и что можно было сделать?

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