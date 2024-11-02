„Ее сердце бьется в другом человеке“. Школьница умерла всего через два дня после того, как у нее диагностировали диабет

Воцарившуюся тишину внезапно нарушил шум дождя.

Все присутствовавшие 27 сентября в новом поминальном зале на кладбище Лийва вдруг заметили, что начался сильный ливень, словно белым занавесом отделяя всех скорбящих от остального мира.

В этот момент началось прощание с 17-летней Хейди.

Проводить Хейди пришло более сотни человек, и места в зале на всех не хватило. В основном это были подростки - одноклассники Хейди из школы Святого Иоанна Богослова, Пельгулиннаской государственной гимназии и друзья со всего города.

Две ее подруги по очереди зачитывали воспоминания, которые написали друзья Хейди.

„Ты очень дорога мне, и я обещаю, что никогда тебя не забуду и всегда буду думать о тебе, когда буду проходить мимо кафе Maiasmokk или слушать музыку через колонку, которую мы купили вместе“, — обещала одна из подруг Хейди.

Смерть Хейди стала для всех неожиданностью, ведь девушка, которая больше всего на свете любила танцевать, отличалась энергией и жизнелюбием.

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