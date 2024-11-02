„Ее сердце бьется в другом человеке“. Школьница умерла всего через два дня после того, как у нее диагностировали диабет
Скоропостижная смерть 11-классницы Хейди — это пример того, как ранние симптомы диабета у подростка могут быть ошибочно приняты за последствия школьного стресса. Материал Eesti Ekspress.
Воцарившуюся тишину внезапно нарушил шум дождя.
Все присутствовавшие 27 сентября в новом поминальном зале на кладбище Лийва вдруг заметили, что начался сильный ливень, словно белым занавесом отделяя всех скорбящих от остального мира.
В этот момент началось прощание с 17-летней Хейди.
Проводить Хейди пришло более сотни человек, и места в зале на всех не хватило. В основном это были подростки - одноклассники Хейди из школы Святого Иоанна Богослова, Пельгулиннаской государственной гимназии и друзья со всего города.
Две ее подруги по очереди зачитывали воспоминания, которые написали друзья Хейди.
„Ты очень дорога мне, и я обещаю, что никогда тебя не забуду и всегда буду думать о тебе, когда буду проходить мимо кафе Maiasmokk или слушать музыку через колонку, которую мы купили вместе“, — обещала одна из подруг Хейди.