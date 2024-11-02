Ситуацию, когда вместо первой помощи скорая оказывает транспортные услуги, надо прекратить

В регионе Ляэне-Вирумаа, который обслуживает фирма Karell Kiirabi AS, сейчас работает шесть бригад скорой помощи: две в Раквере, две в Тапа, одна в Кунда и одна в Вяйке-Маарья. Однако этого не всегда бывает достаточно.