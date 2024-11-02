02.11.2024, 19:20
Ситуацию, когда вместо первой помощи скорая оказывает транспортные услуги, надо прекратить(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Касса здоровья провела летом этого года анализ работы сети скорой помощи, который показал, что Ляэне-Вирумаа, Выру- и Валгамаа, а также Пярнумаа недостаточно хорошо покрыты имеющимися у скорой помощи силами. В каждый из трех регионов требуется добавить по одной бригаде, пишет Maaleht.
В регионе Ляэне-Вирумаа, который обслуживает фирма Karell Kiirabi AS, сейчас работает шесть бригад скорой помощи: две в Раквере, две в Тапа, одна в Кунда и одна в Вяйке-Маарья. Однако этого не всегда бывает достаточно.
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