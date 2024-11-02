Новости Эстонии
02.11.2024, 19:20

Ситуацию, когда вместо первой помощи скорая оказывает транспортные услуги, надо прекратить

 (3)
Машина скорой помощи
Машина скорой помощи
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Касса здоровья провела летом этого года анализ работы сети скорой помощи, который показал, что Ляэне-Вирумаа, Выру- и Валгамаа, а также Пярнумаа недостаточно хорошо покрыты имеющимися у скорой помощи силами. В каждый из трех регионов требуется добавить по одной бригаде, пишет Maaleht.

В регионе Ляэне-Вирумаа, который обслуживает фирма Karell Kiirabi AS, сейчас работает шесть бригад скорой помощи: две в Раквере, две в Тапа, одна в Кунда и одна в Вяйке-Маарья. Однако этого не всегда бывает достаточно.

„Особенность небольших регионов в том, что если пациенту требуется, например, какая-то срочная операция или обследование, то его приходится везти на скорой помощи в Таллинн или Тарту“, - объясняет председатель правления Раквереской больницы Айн Сууркаэв.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии