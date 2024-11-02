Хенри и Ральф сражаются за свою жизнь: мальчиков может спасти только очень дорогое лекарство!

История болезни как 7-летнего Хенри, так и 15-летнего Ральфа начинается с частых падений и необычной неуклюжести в движениях, затем последовал весьма суровый диагноз: мышечная дистрофия Дюшенна. Это редкое и прогрессирующее заболевание мышц, которое сначала лишает возможности двигаться, а затем дышать и дает всего пару десятков лет жизни. Есть только один препарат, который может спасти жизнь мальчикам, но, чтобы его купить, нужна помощь добрых людей: необходимо собрать 116 000 евро.

Препарат Exondys-51 помогает синтезировать белок дистрофин и тем самым облегчит течение заболевания, но его стоимость для двоих мальчиков составляет чуть больше миллиона евро на полгода. Сумма огромная, но львиная ее доля уже есть: половину покрывает государство из средств поддержки лечения детей с редкими заболеваниями, а 400 000 евро выделено из резервного фонда Детского фонда. Семьи мальчиков впервые в этом полном мучений путешествии получили надежду и вносят свой посильный вклад, но такую ​​сумму — более 116 000 евро на две семьи – им просто неоткуда взять.

Ральф получил суровый диагноз в 2013 году. Сегодня его основным средством передвижения является инвалидная коляска, но он все еще может вставать и проходить с поддержкой короткие расстояния, что является результатом многолетних усилий семьи. И все это в надежде, что однажды появится лекарство. „Я помню, как однажды Ральф сказал мне: „Мама, желания на день рождения при задувании свечей, наверное, все же не сбываются. Однажды я загадал, что смогу бегать, как и другие дети, но не могу““, — вспоминает мама Ральфа слова сына. Ральф действительно больше не сможет бегать, но лекарство сможет сохранить те силы, которые у него еще остались. Лечение начать необходимо как можно скорее, ведь как только мальчик не сможет без инвалидной коляски, оно уже не будет показано.