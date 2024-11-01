Исследование: на страхование в случае шторма полагается менее половины жителей Эстонии

„46% респондентов нашего опроса отметили, что в случае сильного шторма они в первую очередь полагаются на страхование. Конечно, положительно то, что почти у половины опрошенных есть страховка. Тем не менее, также следует самому делать все возможное для предотвращения возможных убытков“, - пояснила руководитель по продуктам жилищного страхования Balcia Eesti Елизавета Дрижирук.

Balcia выяснила, что делают люди, когда прогноз предупреждает о приближении экстремальной погоды. Оказалось, что в первую очередь люди заботятся о безопасности своего автомобиля. Около 54% респондентов указали, что перемещают машину в более безопасное место. „Это логично, поскольку это самое простое, что можно сделать для защиты имущества. Кроме того, последние штормы показали, что падающие ветви, деревья, крупный град или наводнения могут причинить автомобилям значительный ущерб. Переставляя машину подальше от деревьев, в парковочный дом, под мост или в другое безопасное место, можно легко избежать повреждений“, - сказала представитель страховой компании Balcia.

Около 40% участников опроса отметили, что перед приближением шторма они проверяют домашнее имущество и вещи в саду, чтобы защитить находящиеся там предметы. „Следует убедиться, что на балконе или в саду нет вещей, которые может унести ветер. Например, часто в полет отправляются батуты, способные повредить здание, соседскую теплицу или даже автомобиль и при этом сломаться сами, – пояснила Дрижирук, добавив, что порой убытки возникают и в случае, если непосредственно шторм ничего не разрушил. – В пострадавшем от шторма саду могут образоваться груды мусора, ветки и так далее. Уборка всего этого занимает время и требует средств. Жилищное страхование компании Balcia, например, предусматривает покрытие даже таких расходов на уборку сада“.