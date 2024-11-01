Исследование: на страхование в случае шторма полагается менее половины жителей Эстонии
Этим летом Тарту пострадал от наводнения, причинившего значительный материальный ущерб. Еще большие разрушения этот шторм вызвал в Латвии. В ближайшие дни ожидаются штормовые ветры, возможен также град и снег. Страховая компания Balcia выяснила, какие меры предосторожности люди принимают, получив предупреждения о надвигающемся шторме. Оказалось, что почти половина полагается исключительно на страховку, а более половины перемещают автомобили в более безопасное место.
„46% респондентов нашего опроса отметили, что в случае сильного шторма они в первую очередь полагаются на страхование. Конечно, положительно то, что почти у половины опрошенных есть страховка. Тем не менее, также следует самому делать все возможное для предотвращения возможных убытков“, - пояснила руководитель по продуктам жилищного страхования Balcia Eesti Елизавета Дрижирук.
Balcia выяснила, что делают люди, когда прогноз предупреждает о приближении экстремальной погоды. Оказалось, что в первую очередь люди заботятся о безопасности своего автомобиля. Около 54% респондентов указали, что перемещают машину в более безопасное место. „Это логично, поскольку это самое простое, что можно сделать для защиты имущества. Кроме того, последние штормы показали, что падающие ветви, деревья, крупный град или наводнения могут причинить автомобилям значительный ущерб. Переставляя машину подальше от деревьев, в парковочный дом, под мост или в другое безопасное место, можно легко избежать повреждений“, - сказала представитель страховой компании Balcia.
Около 40% участников опроса отметили, что перед приближением шторма они проверяют домашнее имущество и вещи в саду, чтобы защитить находящиеся там предметы. „Следует убедиться, что на балконе или в саду нет вещей, которые может унести ветер. Например, часто в полет отправляются батуты, способные повредить здание, соседскую теплицу или даже автомобиль и при этом сломаться сами, – пояснила Дрижирук, добавив, что порой убытки возникают и в случае, если непосредственно шторм ничего не разрушил. – В пострадавшем от шторма саду могут образоваться груды мусора, ветки и так далее. Уборка всего этого занимает время и требует средств. Жилищное страхование компании Balcia, например, предусматривает покрытие даже таких расходов на уборку сада“.
Около 23% жителей Эстонии ответили, что готовятся к шторму заранее, регулярно ухаживая за садом, предотвращая тем самым вероятность того, что деревья и ветки сломаются. 12% респондентов заявили, что вообще не принимают никаких мер предосторожности, поскольку просто не верят, что их имущество может пострадать из-за экстремальной погоды.
О надвигающихся экстремальных погодных условиях сообщает Агентство окружающей среды Эстонии на сайте ilmateenistus.ee, где есть специальный раздел с предупреждениями. Предупреждения делятся на категории: желтая, оранжевая и красная. Предупреждение красной категории является самым высоким уровнем опасности – возможно причинение серьезного ущерба, а также существует угроза жизни и здоровью. Поэтому важно следить за этим сайтом, чтобы заранее знать, в каких именно регионах может возникнуть опасность.
Balcia – это компания страховых технологий, которая вышла на эстонский рынок в 2023 году, расширив тем самым свое географическое присутствие в Европе.
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