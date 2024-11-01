На столичные троллейбусные линии временно вышли автобусы

До прибытия новых троллейбусов на всех троллейбусных маршрутах будут использоваться автобусы. Все маршруты останутся прежними, однако с учетом дорожных условий расписание будет скорректировано, чтобы автобусы, пришедшие на замену троллейбусам, не выбивались из графика. Номера маршрутов заменяющих автобусов следуют логике, при которой к номеру маршрута троллейбуса добавляется 8. Например, троллейбусный маршрут № 1 станет автобусным маршрутом № 81 и т. д.

С 1 ноября троллейбусные маршруты временно будут обслуживать следующие автобусы:

Вместо троллейбусного маршрута № 1 – автобусная линия № 81.

Вместо троллейбусного маршрута № 3 – автобусная линия № 83.

Вместо троллейбусного маршрута № 4 – автобусная линия № 84.

Вместо троллейбусного маршрута № 5 – автобусная линия № 85.

Введение в эксплуатацию новых гибридных троллейбусов является частью программы обновления общественного транспорта Таллинна, в фокусе которой – снижение воздействия на окружающую среду и использование инновационных решений.

Аккумуляторные троллейбусы, которые будут использоваться с 2026 года, смогут работать не только от электросети, как обычно, но и от аккумулятора, что снизит потребность в дополнительной инфраструктуре. В районе Кесклинн планируется демонтировать контактную сеть, однако подходящая для новых троллейбусов зарядная инфраструктура появится на Мустамяэ теэ и бульваре Сыпрузе.

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