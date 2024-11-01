Персональную информацию теперь можно получать и по инфотелефону. Важно не перепутать с мошенничеством!
Клиенты могут получать персональную информацию по инфотелефону Департамента социального страхования, если идентифицируют свою личность с помощью Smart-ID или Mobiil-ID. Важно отметить, что индентифицировать таким образом свою личность следует только в случае, если вы сами звоните на инфотелефон, и ни в коем случае, если звонят вам.
С 1 ноября клиенты Департамента социального страхования могут звонить по телефону 612 1360, идентифицировать себя с помощью Smart-ID или Mobiil-ID и после чего узнавать связанную с ними личную информацию.
Во время звонка консультант спрашивает личный код клиента, эти данные вводятся в систему колл-центра. При совпадении данных услуга активируется и клиент подтверждает высланный ему код с помощью своего PIN1. Только после этого консультант получает право для передачи личной информации.
С помощью новой услуги клиенты смогут получать информацию о размере своих пособий и компенсаций, а также вносить изменения в свои данные. Для снижения рисков мошенничества важно обратить внимание, что Департамент социального страхования просит идентифицировать личность только тогда, когда человек звонит в департамент сам.
Если вы не используете Smart-ID или Mobiil-ID, то вы сможете личную информацию получать по другим каналам: войдя в систему самообслуживания, послав нам дигитально подписанное заявление электронной почтой, или подписанное от руки заявление обычной почтой, а также на месте в любом бюро обслуживания при предъявлении удостоверяющего личность документа.
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