Доля сектора экологических товаров и услуг в ВВП быстро растет(2)
Объемы производства сектора экологических товаров и услуг в 2022 году достигли 5 миллиардов евро.
Доля производства товаров и услуг в отрасли возобновляемой энергии и энергоэффективности была наибольшей и составила 3,1 миллиарда евро.
Доля добавленной стоимости сектора экологических товаров и услуг от ВВП по сравнению с 2014 годом увеличилась на четверть, т.е. на один процентный пункт (с 3,9% до 4,9%).
Сектор экологических товаров и услуг обеспечивает работой почти 36 400 работников.
По данным Департамента статистики, объемы производства экологических товаров и услуг в 2022 году достигли 5 миллиардов евро. Производство товаров и услуг в отрасли энергоэффективности и возобновляемой энергии составило от этой суммы около двух третьих, т.е. 3,1 миллиарда евро. Доля добавленной стоимости сектора экологических товаров и услуг от валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с 2014 годом увеличилась на четверть, т.е. на один процентный пункт.
Ведущий эксперт Департамента статистики Кайа Орас пояснила, что рост спроса на экологические товары и услуги был вызван как повышенным осознанием экологических проблем, так и возросшими требованиями к охране окружающей среды и экономии энергии, особенно в строительстве. „Очень большое влияние оказывает быстрорастущая сфера строительства новых энергоэффективных зданий и реконструкции старых зданий для повышения их энергоэффективности. В общей сложности на эту сферу пришлось 1,5 миллиарда евро продукции“, — уточнила Орас.
Среди энергии, произведенной из возобновляемых источников, на продукцию электро- и теплоэнергии из возобновляемых источников энергии пришлось 482,2 миллиона евро, на продукцию дровяной древесины и древесной щепы — 548,7 миллиона евро.
Для производства возобновляемой энергии важно также производить и устанавливать необходимое оборудование. „Например, объем установок солнечных панелей и ветрогенераторов достиг 42,1 миллиона евро. Объем производства оборудования, необходимого для производства возобновляемой энергии, преимущественно частей ветрогенераторов и работающих на биотопливе котлов и горелок, составил 26,4 миллиона евро“, — добавила Орас.
Вторая по величине доля в секторе экологических товаров и услуг приходится на услуги сбора и утилизации отходов и циркулярной экономики, а также производство товаров в этой отрасли: в 2022 году она достигла 965,3 миллиона евро. Среди других весомых отраслей можно назвать также услуги и товары, связанные с водоснабжением и очисткой сточных вод.
Остальная продукция сектора экологических товаров и услуг, например товары органического сельского хозяйства, услуги экологического образования и управления, охрана и восстановление лесов, научные исследования и разработки, охрана дичи и воспроизведение рыбных запасов, сооружение шумозащитных экранов и пешеходно-велосипедных дорожек, в общей сложности составила примерно одну десятую от продукции сектора.
Вклад экологических товаров и услуг в экономику растет
Вклад продукции сектора экологических товаров и услуг в общий объем продукции в 2022 году увеличился по сравнению с 2014 годом на 1,4 процентных пункта, т.е. с 5,2% до 6,6%. На хорошее состояние сектора указывает и увеличение доли добавленной стоимости от ВВП на один процентный пункт, т.е. с 3,9% до 4,9%.
Кайа Орас пояснила, что лучшее понимание серьезности экологических проблем, а также новые соглашения и требования привели к повышенному спросу на экологические товары и услуги. Вероятно, рост спроса обусловлен также общественным беспокойством об изменении климата.
Сектор экологических товаров и услуг обеспечивает работой почти 36 400 работников. Почти такой же уровень занятости можно наблюдать, к примеру, в сфере здравоохранения.
Доля экспорта продукции сектора экологических товаров и услуг от общего объема экспорта увеличилась по сравнению с 2014 годом на 0,6 процентных пункта — с 2% до 2,6%. Внешний спрос увеличил экспорт произведенных из возобновляемых источников энергоносителей, дровяной древесины и древесной щепы, а также товаров, связанных с экономией энергии. В экспорте металлолома за последние два года произошло сокращение как из-за изменения цен, так и из-за рыночного спроса. Сокращение экспорта металлолома в 2022 году привело к сокращению доли экспорта экологических товаров на 0,2 процентных пункта по сравнению с 2021 годом.
Экологические товары и услуги — это продукция, цель которой заключается в предотвращении и уменьшении загрязнения окружающей среды и ухудшения ее состояния, а также защите природных ресурсов от истощения. Объем экологических товаров и услуг определяется центральной основой системы эколого-экономического учета ООН (SEEA CF), регламентом Европейского союза об эколого-экономическом учете и соответствующими руководствами.
Смотрите также раздел зеленой экономики.
Общие данные опубликованы в таблице KK38 статистической базы данных, детальные данные опубликованы в таблице KK39 статистической базы данных.
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