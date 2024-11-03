Доля сектора экологических товаров и услуг в ВВП быстро растет

Ведущий эксперт Департамента статистики Кайа Орас пояснила, что рост спроса на экологические товары и услуги был вызван как повышенным осознанием экологических проблем, так и возросшими требованиями к охране окружающей среды и экономии энергии, особенно в строительстве. „Очень большое влияние оказывает быстрорастущая сфера строительства новых энергоэффективных зданий и реконструкции старых зданий для повышения их энергоэффективности. В общей сложности на эту сферу пришлось 1,5 миллиарда евро продукции“, — уточнила Орас.

Среди энергии, произведенной из возобновляемых источников, на продукцию электро- и теплоэнергии из возобновляемых источников энергии пришлось 482,2 миллиона евро, на продукцию дровяной древесины и древесной щепы — 548,7 миллиона евро.

Для производства возобновляемой энергии важно также производить и устанавливать необходимое оборудование. „Например, объем установок солнечных панелей и ветрогенераторов достиг 42,1 миллиона евро. Объем производства оборудования, необходимого для производства возобновляемой энергии, преимущественно частей ветрогенераторов и работающих на биотопливе котлов и горелок, составил 26,4 миллиона евро“, — добавила Орас.

Вторая по величине доля в секторе экологических товаров и услуг приходится на услуги сбора и утилизации отходов и циркулярной экономики, а также производство товаров в этой отрасли: в 2022 году она достигла 965,3 миллиона евро. Среди других весомых отраслей можно назвать также услуги и товары, связанные с водоснабжением и очисткой сточных вод.

Остальная продукция сектора экологических товаров и услуг, например товары органического сельского хозяйства, услуги экологического образования и управления, охрана и восстановление лесов, научные исследования и разработки, охрана дичи и воспроизведение рыбных запасов, сооружение шумозащитных экранов и пешеходно-велосипедных дорожек, в общей сложности составила примерно одну десятую от продукции сектора.

Вклад экологических товаров и услуг в экономику растет